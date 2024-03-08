Це визнання її особистих якостей як політика з багаторічним стажем та голови Єврокомісії впродовж 5 останніх років. А також оцінка її немалих шансів бути обраною на наступну каденцію після виборів до Європарламенту на початку червня 2024 року. Фон дер Ляєн має підтримку не лише своєї рідної політичної сили, а також соціалістів і лібералів. Її можуть підтримати також "Брати-італійці" – керівна партія Італії, яку очолює прем’єрка Джорджа Мелоні.

Фон дер Ляєн і Мелоні були в Києві на відзначенні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, продемонструвавши свою непохитну солідарність з нашою державою. Подія знакова, бо "Брати-італійці" - це консервативна партія, яка перед отриманням влади жорстко критикувала ЄС. Сьогодні Мелоні - одна із найсильніших фігур європейської політики та захисниця єдності Євросоюзу.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Для нас кандидатура фон дер Ляєн - це хороша новина, бо вона великий друг України. Після 24 лютого 2022 року голова Єврокомісії регулярно відвідує Київ та віддана справі євроінтеграції нашої держави. Без її голосу Україна не стала б кандидатом на вступ до Євросоюзу у 2022 році й не отримала б запрошення до ЄС в грудні минулого року.Просто наша влада не виконала як слід взяті на себе зобов’язання.

Саме фон дер Ляєн завдячуємо підготовкою рішення Євросоюзу виділити Україні 54 мільярди євро у 2024-2027 роках, яке з великим зусиллям і при спротиві "відданого друга" Росії, угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, на початку цього року прийняв ЄС.

Голова Єврокомісії - німкеня за походженням, що має символічне й практичне значення, враховуючи справедливу критику німецької політики за намагання за будь-яку ціну "замирити" Росію. Сьогодні Німеччина надає найбільшу допомогу нашій армії серед всіх європейських держав.

Переобрання фон дер Ляєн головою Європейської комісії матиме також позитивний вплив на розв'язання нагальних проблем в українсько-польських відносинах. Вона дружить з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, партія якого "Громадянська платформа" є членом ЄНП.

Попередній польський уряд партії "Право і справедливість" порушив базові принципи верховенства права та незалежності судової гілки влади. Як наслідок - Польщі не надано 134 мільярди фінансової допомоги з Фонду відбудови, який створено для відновлення економіки країн ЄС після епідемії COVID-19.

Після сформування уряду Туска та підготовки ним законопроєктів, прийняття яких поверне верховенство права та незалежність судів, Єврокомісія розблокувала ці кошти. Про це фон дер Ляєн особисто повідомила полякам під час свого візиту до Варшави.

Єврокомісія, очолювана фон дер Ляєн, послідовно пропонує державам-членам ЄС продовжити ще на один рік безмитний режим торгівлі з Україною. І добивається свого, не зважаючи на спротив Польщі та деяких інших країн.

Справді унікальний історичний символізм: очільниця ЄС (бо так називають голову Єврокомісії), німецька політикиня, допомагає Польщі розвиватися та рішуче виступає на захист нашої країни, не даючи знищити європейську солідарність з воюючою Україною.

Важливо відзначити, що на Конгресі ЄНП виступив попередній президент України Петро Порошенко, партія якого "Європейська Солідарність" є членом цього європейського інтернаціоналу. Він рішуче закликав європейських політиків збільшити підтримку України, не боятися Путіна та зробити все, щоб Україна стала членом ЄС якнайшвидше.

І тут слід зауважити, що українська влада примудряється не пускати Порошенка за кордон, щоб він використовував свої контакти й великий досвід на користь Україні.

У 2008 році з Бухаресту ми отримали погане рішення – через спротив Німеччини та Франції Україні було відмовлено в наданні Плану дій для набуття членства в НАТО. Це відкрило двері для вторгнення російських військ у Грузію в серпні 2008 року. І створило передумови для агресії проти України.

Сьогодні з Бухареста ми отримали позитивні новини на сьогодні та на нашу європейську перспективу.

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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