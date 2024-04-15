Серед пунктів:

заморожування війни по теперішній лінії фронту;

зобов'язання провести у 2040 р. загальноукраїнський референдум про зовнішньополітичний курс країни, а також референдуми під міжнародним контролем на всіх українських територіях, окупованих на момент заморозки війни Росією (тобто черговий "референдум під прицілом зелених чоловічків");

РФ не заперечуватиме проти вступу України до ЄС;

Україна погодиться на позаблоковий статус (тобто, відмовиться від НАТО і гарантій безпеки);

заборона на втручання у внутрішні справи в будь-який спосіб, який може призвести до дестабілізації уряду (це про тіснішу взаємодію з ЄС, США і НАТО?).

Очевидно, настільки безсенсовий і непотрібний документ придатний лише для одного: позначити, що Туреччина все ще включена до процесу, що вона не поступилась ініціативою хоча б Китаю.

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Тобто, це бажання попри всі внутрішні проблеми Туреччини зберегти хоча б вигляд зовнішньополітичної активності (якщо не ефективності) Ердогана, який помітно втратив позиції всередині країни після місцевих виборів.

Сміятись в очі Ердогану якщо й будуть — то це навряд дійде до турецьких виборців. Натомість їх можна переконати, що Ердоган все ще тримає Туреччину серед флагманів зовнішньої політики континенту.

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Крім того, це, можливо, шанс знов отримати від Путіна якийсь пакет вигідних контрактів — оскільки оприлюднення "плану" Ердогана практично збіглось із заявою самого Путіна про прагнення переговорів: "Згоден, що потрібно повернутись до проєкту стамбульського договору з Україною". Крім того, Путін висловив образу, що Росію не запросили на мирну конференцію до Швейцарії.

Отже, задачі оприлюднення "плану" більше внутрішньополітичні: підтримати авторитет Ердогана й отримати ще трохи економічного зиску з Росії.

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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