Я володію приблизними даними, але вони вже і так публічно озвучені.

"Бусифікація" та рейди на концерт Вакарчука, єдиного українського виконавця, спроможного зібрати залу в сучасних умовах, викликають у суспільства негатив.

Формула набрати зеків та сзчшників, як зробила РФ, працює, але не дає потрібних кількісних показників.

Росія знайшла формулу, яка діє все гірше та гірше, але діє — гроші.

Усі формули розробив наш противник.

Вони пропонують високі зарплати та 25000 тисяч доларів за підписання контракту. В майбутньому це створить конфлікт між людьми, які отримали гроші, та тими, хто пішов за мобілізацією, особливо, якщо буде оголошена нова.

Проблема рекрутингу в Україні в тому, що ми навіть тридцятку не завжди платимо підрозділам, я вже не кажу сотку. Нам потрібно не людей на концерті Вакарчука ловити, а створити умови, аби люди самі хотіли піти служити, бо таких грошей деінде не заробиш, та заохотити тих, хто добровільно пішов у 2022 році.

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Ми маємо створити умови, які б зробили бажаним іти в ЗСУ:

Грошове забезпечення.

Неможливість влаштуватись в органи державної влади без служби в Силах Оборони та участі в бойових діях. Можливо, варто внести зміни в закон про Верховну Раду, де умовою балотування був би досвід служби в Силах Оборони.

Тотальні пільги для родин чинних військовослужбовців та ветеранів у питаннях медицини, освіти, працевлаштування. Як приклад, якщо дружина військовослужбовця влаштовується на роботу вчителем в школу і має відповідну кваліфікацію, то вона має отримати цю роботу.

Ще великою мотивацією було б зберігання військових колективів. Бо зараз через нестачу особового складу, створилася практика "канібалізму" бригад, що призводить до демотивації особового складу і неякісного застосування обмеженого людського ресурсу. Ми маємо поміняти підходи, бо з таких рішень буде тільки більше СЗЧ (самовільного залишення частини).

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Якісним рішенням командування стала організація рекрутингу силами підрозділів та дозвіл набирати людей в обхід ТЦК рішенням командирів. Я упевнений, що це дасть позитивні результати протягом декількох місяців. Аби ще синергії додати, а не конкуренції. Бо не там створили конкуренцію.

Ціла низка бригад вже успішно проводять рекрутинг, знаходять людей, тренують їх, готують на операторів безпілотників, артилеристів, розвідників, РЕБівців, РЕРівців, злагоджують, створюють колективи.

Ефективність рекрутингу підвищиться в рази за деяких умов: повага, грошове забезпечення, колектив.

Підсумок. Або ми логічно прийдемо до рішень, які нам дозволять поповнити Сили Оборони, або програємо.

Джерело

Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".

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