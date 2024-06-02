Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Наступні?
OPINION

Наступні?

Галина Пагутяк
2 червня, 2024 неділя
20:07
Погляд Галина Пагутяк

Хлопці 15-16  років сидять за партами в класі сільського коледжу, де вчать на водіїв, зварників, бульдозеристів, кухарів, перукарів

Зміст

Їх небагато – решта на практиці. Руки на парті, дисципліновані, аж страшно, хоч про них кажуть, ніби вони ще ті збиточники. Студенти цього коледжу ще з 2014 року возять волонтерку, пакують, сортують, знайомі з багатьма військовими та добре обізнані з реаліями війни. У жодного з них я не бачу мобілки в руках, ніхто не перешіптується, всі уважно слухають. Вони –  солдати. Семеро випускників коледжу вже загинуло на фронті. На стіні – чотири меморіальні дошки, ще три готують до встановлення. Всі вони з різних сіл, їхні батьки не заробляють стільки, щоб купувати університетські дипломи. Добрий фах слюсаря, водія, електрика незмірно вартісніший, ніж диплом юриста, економіста чи інженера, з яким візьмуть хіба що продавцем у крамницю. Коледж усім забезпечений, відремонтований, з мінімумом декору. Всюди – карти України, вирізані з дерева.

Я не знаю, чи вони читають книжки, мені важливі лише ці невинні й майже дитячі очі, від погляду яких мені стискається серце. Чи не доведеться і їм воювати? Бо  їх не відкуплять, вони не втечуть нікуди від уготованої їм долі.

Читайте також: Зближення з історією

Гімназисти такого ж віку в місті, де всі школи поставали гімназіями. Їх значно більше, повна актова зала. Всі тримають смартфони в руках, як немовлята брязкальця. Патріотичне виховання  тут на рівні, повно інформаційних стендів, виставки до Тижня Героїв, панує урочиста атмосфера свята. Зовні вони нічим не відрізняються від студентів сільського коледжу, тільки планами на майбутнє – вступити до університету, здобути освіту юриста, економіста, англійського філолога, програміста, лікаря. То плани не їхні, а мам і татів. Всі вони ще й ходять до репетиторів, люблячі батьки готові на все, аби тільки діти мали краще життя, бажано, не в Україні. А що самі діти хочуть, то батьків не хвилює: діти не знають, що для них ліпше.

І ці хлопці, що тут сидять, одягнені у вишиванки, - чи не доведеться і їм воювати? Війну, яка не діткнулась їх своїх смертоносним подихом, вони сприймають ще як віртуальну реальність, хоч так само волонтерять охоче. Ця гімназія дійсно дуже активно допомагає війську.

Підлітки того ж віку в українській школі в Канаді. Всі вони прочитали мою книжку про зв’язкового УПА. Зв’язок поганий. Вони мене бачать і чують, а я їх бачу, але не чую, а тому коротко десь пів години розповідаю про їхніх українських ровесників з сільського коледжу, про те, як десь у Карпатах відновлюють криївки, а також чому звернулась до такої невдячної теми — УПА. Намагаюся відповісти на всі питання, які могли б у них виникнути. І як мені шкода, що я не чую їхніх голосів…

На стіні позаду мене висять картини, подаровані мені художницею з Запоріжжя. В неї син був поранений, наразі живий. Вона вже давно не писала мені, певно втомлена. Чи знають ті юні канадійці, як небезпечно зараз в Запоріжжі, Дніпрі, Херсоні, а не лише в Харкові? Дві війни для мене злиті в одну нескінчену війну, я живу в ній вже так давно, що мені здається, не знаю нічого, крім війни, бо раннє моє дитинство теж супроводжувалося страхом – йшла холодна війна, з 4-го класу нас учили кидати гранати та надягати протигази і як виглядає вибух атомної бомби. І був ще якийсь Фонд миру, коли я підросла. За ці гроші озброювалась радянська імперія.

Читайте також: Повернення до зірок

Гарно було б, аби діти з різних країн могли  спілкуватись зі своїми українськими ровесниками, без всілякої режисури й табу. Бо що вони думають про московсько-українську війну – це  для дорослих загадка. Що вони відчувають, окрім страху і незручностей, українські діти, які сидять ночами в блекауті, залипаючи в екранчики смартфонів, та їхні ровесники, що ніколи не чули наживо сирени повітряної тривоги, але які усвідомлюють, що дорослі загралися в умиротворення агресора? І чи не доведеться їм гасити невдовзі світову пожежу.

Але думка дітей нікого не хвилює, і їхнє майбутнє, зрештою, також.

Хоч ніхто не хоче, аби цим п’ятнадцятирічним довелося брати в руки зброю через кілька років, гинути, ставати каліками, пережити пекло ПТСР. Але не хотіти – це, погодьтеся, мало.

Спеціально для Еспресо.

Про авторку: Галина Пагутяк, письменниця, лауреатка Національної премії імені Тараса Шевченка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
освіта
життя
Війна з Росією
історії з життя
Читайте також:
Президент України Володимир Зеленський
1 червня, 2024 субота
Зеленський заявив, що розуміє тих чоловіків, які не хочуть воювати, але наголосив на необхідності мобілізації
нафта
1 червня, 2024 субота
Через удари українських дронів імпорт нафти з Індії до РФ зріс до 10-місячного максимуму
Віталій Портников
1 червня, 2024 субота
Більшість людей, які живуть в Україні, радше погодяться з позицією пані Латиніної, ніж з моєю, - Портников
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.47
    Купівля 40.47
    Продаж 41.1
  • EUR
    Купівля 43.81
    Продаж 44.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
2 червня
21:04
командир 58 армії рф Іван Попов
Британська розвідка оцінила, як вплине на російських командирів арешт генерала Попова
20:42
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 2 червня: в обмінниках долар вищий за 41 грн
20:36
Ілюстративне фото
У Стамбулі обвалився житловий будинок: під завалами опинилися люди, є жертви
20:19
вуличне освітлення
На Київщині понад 8,3 тис. споживачів залишилися без світла через негоду
20:19
Огляд
ураження нафтобази в порту Кавказ
Пожежа на НПЗ Лукойлу в Комі, масштабне загорання у Москві й бавовна у тимчасово окупованих Криму та Луганську: де в росіян вибухало та палало цього тижня
20:10
Ексклюзив
ізраїль танк
Порозуміння між Ізраїлем та Палестиною зараз не на часі, - експерт-міжнародник Данилов
20:06
Оновлено
ЗСУ генштаб війна з Росією
На Куп'янському напрямку триває бій в районі Невського, на Покровському росіяни атакують поблизу Нетайлового та Сокола
19:32
світло
В Україні 3 червня електроенергію відключатимуть тільки у випадку перевищення лімітів
19:16
У підніжжя Ейфелевої вежі влаштували провокацію з пустими трунами
"Французькі солдати з України": у підніжжя Ейфелевої вежі влаштували провокацію з пустими трунами
19:14
Інтерв’ю
повернення українських військовополонених
Цей бій продовжується, і це наш бій: правозахисниця Романцова та журналістка Климик про пошуки, обміни військових та цивільних, які потрапили у полон РФ
19:13
Ексклюзив
Leopard 2 танки
Експерт Варченко пояснив, що може прискорити постачання зброї від союзників
19:07
Оновлено
Верес, УПЛ
УПЛ: результати стикових матчів 2 червня
18:50
Інтерв’ю
ЗСУ
На фронті Росія просувається вперед, але програє цю війну в цілому, - британський військовий експерт Грант
18:22
єврейська громада україни
Міністр нацоборони Ізраїлю погрожує вийти із коаліції, якщо Нетаньягу погодиться на мирний план Байдена
18:09
гроза
Де в Україні 3 червня чекати на дощі та грози, - прогноз погоди від Наталки Діденко
18:08
OPINION
Олексій Панич
Про дивне ставлення українців до порнографії
17:58
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Німецька міністерка оборони Бербок пропонує розгорнути у Газі міжнародні сили
17:46
Мердок і Трамп
Колишня теща Абрамовича вийшла заміж за близького до Трампа медіамагната Мердока
17:27
перше вересня, школа
Для школярів Латвії став обов'язковим предмет "Державна оборона"
17:15
Інтерв’ю
Рамштайн-3
Найгірший час у війні пройшов – починається етап, який буде завершальним, - політолог Чех
16:50
новини Львівщини
Ударом РФ пошкоджено цивільний порт. Перед цим Труханов заявляв про вибух в Одесі
16:22
F-16
До Києва з Греції прибув перший офіцер з використання F-16, - ЗМІ
16:20
Значну частину відео про конфлікти з військовими ЗСУ та працівниками ТЦК знімають росіяни на ТОТ, - Сухопутні війська
16:00
OPINION
Валерій Чалий
Про модне слово "комунікувати"
15:46
обстріл
РФ обстріляла з РСЗВ об'єкти інфраструктури в районі Шостки на Сумщині
15:44
Ексклюзив
Окупанти в Маріуполі
Окупанти контролюють медійне поле щодо Маріуполя й намагаються створити образ курортного міста, - журналіст Осиченко
15:32
Фортифікації, зуби дракона
"Становлять службову інформацію": Харківська ОВА відмовилася назвати підприємства, які не виконали роботи з будівництва фортифікацій
15:30
Ізраїль, ЦАХАЛ
Радник Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль погодився на мирну угоду Байдена
15:16
школа в окупації
Програму останніх дзвоників на ТОТ школи узгоджували з російськими силовиками
14:42
Умєров провів зустріч з міністром оборони Сінгапуру Нг Енг Хеном
Умєров провів зустріч з міністром оборони Сінгапуру Нг Енг Хеном: про що говорили
14:40
Ексклюзив
Прощання з Іриною Цибух (2 червня 2024 року, Київ)
У Києві прощаються з парамедикинею Іриною Цибух: після панахиди у Михайлівському соборі сотні людей рушили на Майдан
14:23
Іран
Колишній президент Ірану Ахмадінеджад балотуватиметься на дострокових виборах
14:19
Німеччина солдат армія
Загроза з боку Росії: у німецькому бундестазі закликали призвати майже 1 млн резервістів
14:12
Росіяни перекидають на захід Криму комплекси РЕБ "Борисоглебськ", - "Атеш"
14:07
OPINION
Павло Вернівський
Як США під час Другої світової будували десятки тисяч літаків
13:45
Дмитро Удовиченко (диригентка Оксана Линів зліва)
Український скрипаль Дмитро Удовиченко здобув перемогу на конкурсі імені королеви Єлизавети
13:34
росія - китай
У Китаї заявили, що від початку війни РФ проти України не давали зброю жодній зі сторін
13:32
Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні
Зеленський візьме участь у саміті G7, - прем'єрка Італії Мелоні
13:28
Франція
Франція дозволила Україні бити своєю зброєю по території РФ, - BBC
13:22
В Ісландії на виборах президента перемагає бізнесменка Томасдоттір
В Ісландії на виборах президента перемогла бізнесменка Томасдоттір
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV