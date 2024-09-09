Навздогін Паралімпіаді: у Парижі виступала команда на три літери
Насправді виглядало як тотальне приниження. Русскіє виглядало обпльованими
Тепер вже остаточно погас Олімпійський вогонь на площі Конкорд.
140 українських паралімпійців принесли державі 82 нагороди. Прекрасний коефіцієнт: 1.7 медалі на 1 учасника. Чудове вкладення державних ресурсів. Сьоме місце у світі по золоту, п'яте по медалях.
Але що вразило навіть більше ніж кількість нагород, то це різкість паралімпійців в проукраїнських жестах.
Хоча і на Олімпіаді їх не бракувало, але на Паралімпіаді ця щирість аж зашкалювала.
Вже хрестоматійний приклад Олександра Комарова, якому русскіє в його домі в Маріуполі спалили нагороди з Ріо, і який відмовився фотографуватися з русскім.
Андрій Трусов відійшов на сам край "золотого" сектора на трибуні нагородження, аби бути подалі від русского і поближче до колумбійця. Виглядало це особливо пікантно, бо "золотий сектор" - це метрів зо п'ять і мскл справді виглядав як зачумлений. А ще смішно було як наш золотий медаліст краєм ока постійно спостерігав, чи не підійде русскій.
Ігор Цвєтов взагалі двічі провів показово-покаральні виступи.
Двоє русскіх були змушені пройти екзекуцію: стояти під синьо-жовтий прапор та слухати як українці збираються дійти до Дону.
Але ж корчило їх морди!
Епічним був момент, коли Ігор Цвєтаєв виграв своє друге золото і вже після фінішу йшов по доріжці на якій з'явився русскій.
Обходячи його Ігор махнув рукою і дуже чітко та емоційно сказав:
- Нах*й!
Камера якраз крупно знімала переможця, тому прочитати ці слова можна було без проблем.
Побачивши камеру, Ігор зорієнтувався і щиро посміхнувся.
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Людмила Даниліна прямо сказала, що наші паралімпійці мріяли харкнути в тарілки росіян в їдальні олімпійського селища і лише дискваліфікація зупиняла.
Те, що русскіє і білоруси взагалі брали участь в Олімпіаді та Паралімпіаді — нонсенс, але треба віддати належне французам, які на правах господарів витиснули максимум обмежень для них.
Це зовсім не Пекін'22, де китайці дозволили до білого прапора вчепити триколор, а при нагородженні грав Чайковський. В Парижі виступала країна на три літери.Білий прапор та напис NPA.
Було встановлено низку обмежень під час трансляції.
Навіть якщо русскіє з NPA йшли на золото в каное чи байдарках, то показувати крупним планом їх не можна було. Лише суха констатація в табличці.
Було встановлено ліміт на кількість показів під час нагороджень.
Було заборонено брати в них інтерв'ю після змагань.
Це все насправді виглядало як тотальне приниження. Русскіє виглядало обпльованими.
Навіть не знаю, нащо вони взагалі їхали? Чого Москва погодилася виступати в такому форматі?
Наші ж українці своєю щирою ненавистю лише посилювали цей ефект.
Вони дійсно переможці.
Вони перемогли самих себе фізично. Вони перемогли свого ворога морально.
* Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
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