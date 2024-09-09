Тепер вже остаточно погас Олімпійський вогонь на площі Конкорд.

140 українських паралімпійців принесли державі 82 нагороди. Прекрасний коефіцієнт: 1.7 медалі на 1 учасника. Чудове вкладення державних ресурсів. Сьоме місце у світі по золоту, п'яте по медалях.

Але що вразило навіть більше ніж кількість нагород, то це різкість паралімпійців в проукраїнських жестах.

Хоча і на Олімпіаді їх не бракувало, але на Паралімпіаді ця щирість аж зашкалювала.

Вже хрестоматійний приклад Олександра Комарова, якому русскіє в його домі в Маріуполі спалили нагороди з Ріо, і який відмовився фотографуватися з русскім.

Андрій Трусов відійшов на сам край "золотого" сектора на трибуні нагородження, аби бути подалі від русского і поближче до колумбійця. Виглядало це особливо пікантно, бо "золотий сектор" - це метрів зо п'ять і мскл справді виглядав як зачумлений. А ще смішно було як наш золотий медаліст краєм ока постійно спостерігав, чи не підійде русскій.

Ігор Цвєтов взагалі двічі провів показово-покаральні виступи.

Двоє русскіх були змушені пройти екзекуцію: стояти під синьо-жовтий прапор та слухати як українці збираються дійти до Дону.

Але ж корчило їх морди!

Епічним був момент, коли Ігор Цвєтаєв виграв своє друге золото і вже після фінішу йшов по доріжці на якій з'явився русскій.

Обходячи його Ігор махнув рукою і дуже чітко та емоційно сказав:

- Нах*й!

Камера якраз крупно знімала переможця, тому прочитати ці слова можна було без проблем.

Побачивши камеру, Ігор зорієнтувався і щиро посміхнувся.

Читайте також: Паралімпіада-2024: який вигляд має підсумковий медальний залік

Людмила Даниліна прямо сказала, що наші паралімпійці мріяли харкнути в тарілки росіян в їдальні олімпійського селища і лише дискваліфікація зупиняла.

Те, що русскіє і білоруси взагалі брали участь в Олімпіаді та Паралімпіаді — нонсенс, але треба віддати належне французам, які на правах господарів витиснули максимум обмежень для них.

Це зовсім не Пекін'22, де китайці дозволили до білого прапора вчепити триколор, а при нагородженні грав Чайковський. В Парижі виступала країна на три літери.Білий прапор та напис NPA.

Було встановлено низку обмежень під час трансляції.

Навіть якщо русскіє з NPA йшли на золото в каное чи байдарках, то показувати крупним планом їх не можна було. Лише суха констатація в табличці.

Було встановлено ліміт на кількість показів під час нагороджень.

Було заборонено брати в них інтерв'ю після змагань.

Це все насправді виглядало як тотальне приниження. Русскіє виглядало обпльованими.

Навіть не знаю, нащо вони взагалі їхали? Чого Москва погодилася виступати в такому форматі?

Наші ж українці своєю щирою ненавистю лише посилювали цей ефект.

Вони дійсно переможці.

Вони перемогли самих себе фізично. Вони перемогли свого ворога морально.

* Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора: Олег Манчура, журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.