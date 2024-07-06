Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Пан і його слуга в Кремлі
OPINION

Пан і його слуга в Кремлі

6 липня, 2024 субота
12:33
Погляд Микола Княжицький

Усе таємне стає явним, а після підняття завіси проглядається справжня мета гри акторів. Саме так сталося з виставою, яку Віктор Орбан вирішив показати Україні та Європі своїми візитами до Києва і Москви. А по суті - не він, а реальний режисер, тобто Путін

Зміст

Після їхньої зустрічі в Кремлі всім стало зрозуміло, що угорський прем’єр-міністр не самостійний у прийнятті рішень щодо російсько-української війни, відносин ЄС із Москвою, майбутнього Євросоюзу і НАТО.

Коментуючи московський вояж Орбана, німецький канцлер Олаф Шольц заявив: "Орбан поїхав до Путіна як прем’єр-міністр Угорщини. У зовнішній політиці Європейську Раду представляє Шарль Мішель. Позиція ЄС чітка: ми засуджуємо російську агресивну війну. Україна може розраховувати на нашу підтримку".

Таку саму позицію озвучили високопосадовці ЄС, натомість офіс Урсули фон дер Ляєн попередив, що вона розглядає скасування свого візиту до Будапешта як вияв несприйняття угорської політики.

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск процитував вислів речника Орбана про те, що його візит до Москви стане суттєвим інструментом для першого кроку в напрямку миру: "Запитання, в чиїх руках цей інструмент?"

Отже, все надзвичайно ясно. Європейські політики не повірили жодному слову Путіна та Орбана про їхнє бажання запровадити "мир в Україні". Навпаки, вони зі зневагою спостерігають за плазуванням угорського прем’єр-міністра перед російським диктатором — очільника держави, яка на пів року перебрала головування в ЄС.

Для Брюсселя головування Угорщини — це певна проблема, бо саме Будапешт пропонуватиме термін і порядок засідань Європейської Ради, а також пропонуватиме пріоритети ЄС під час головування. Після московського візиту Орбана стало зрозуміло, що пропозиції та пріоритети враховуватимуть насамперед інтереси й побажання його кремлівського протектора, а не інтереси Євросоюзу.

Але я більш ніж переконаний, що з цією проблемою в Брюсселі впораються, так само як впоралися зі стартом переговорів про членство України в ЄС напередодні 1 липня, коли Угорщина перебрала головування в ЄС. Тобто, попри спротив угорців, європейці проблему зрозуміли й знайшли її вирішення.

Відкрита безцеремонність у використанні Орбана російським "царем" має остаточно протверезити праві сили в ЄС, які ще плекають ілюзії щодо характеру відносин з Росією. Ніякого партнерства, лише підпорядкованість і бездискусійне виконання поставлених завдань. Навіть тоді, коли відносини між "партнерами" не нагадують стосунків патрона і його васала, а пана і лакея.

Московська вистава з угорським посередництвом у "встановленні миру в Україні" підтвердила ще одне припущення, а саме те, що Путін аж лізе зі шкури, щоб якомога швидше укласти перемир’я у війні з Україною. Складається враження, що сьогодні йдеться вже про будь-яке перемир’я.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Новини
Світ
Росія
ЄС
Микола Княжицький
Володимир Путін
Угорщина
Віктор Орбан
Олаф Шольц
Читайте також:
Stridsvagn 122
Автор Роман Яворський
4 липня, 2024 четвер
"Найкращі у світі": що відомо про танки Stridsvagn 122, які Швеція передала Україні
5 липня, 2024 п'ятниця
"Фотографувались на дружніх прогулянках": СБУ затримала жіночу агентурну групу ФСБ, яка коригувала ракетні удари по Одесі
5 липня, 2024 п'ятниця
Росіяни користуються успіхами й розвивають наступ, - DeepState про Торецький напрямок
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.42
    Купівля 40.42
    Продаж 40.93
  • EUR
    Купівля 43.63
    Продаж 44.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
6 липня
13:21
Російському генералу Кобилашу, який родом з Одеси, повідомили про підозру
Наказав вдарити ракетами по ЖК "Тірас" у рідному місті: російському генералу Кобилашу, який родом з Одеси, повідомили про підозру
13:17
фітнес урод з одеси
В Одесі тренер з фітнесу не пустив військових до тренажерного залу й став бажати їм смерті: "Щоб ви там усі здохли"
12:59
Окупанти в Криму бояться "ударного кулака" ЗСУ, тому щодня нарощують оборонні позиції вздовж узбережжя
12:43
міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан
Туреччина запропонувала створити мирну платформу, аби покласти край війні в Україні
12:30
Оновлено
Коли почнуться відключення світла 6 липня: уточнення від Укренерго
12:10
Суспільство
Люди не повинні бігати та розшукувати, де б зарядити телефон чи гаджети: керівник Київщини просить повідомляти йому, якщо не працює пункт незламності
12:01
OPINION
Богдан Данилишин
Бюджетна декларація та середньострокові орієнтири економічного розвитку
11:43
На Закарпатті медики врятували жінку, в якої сталася внутрішня кровотеча
"Дві години везли до Донецька": в окупованому Маріуполі загинула дитина через відсутність інфекційного відділення
11:32
Інтерв’ю
Костянтин Корсун
Чи ТЦК будуть стежити за банківськими рахунками українців. Розмова з експертом із кібербезпеки Костянтином Корсуном
11:11
обмін полоненними, полон
Зеленський сказав, скільки всього громадян Україна повернула з російського полону
11:06
Ексклюзив
гроші
"Ніякої трагедії немає": економіст Фурман про обмеження переказу коштів з картки на картку
11:01
спека
Синоптикиня Наталка Діденко попередила українців про надзвичайну спеку до 40 °C
11:00
ГУР атакувало FPV-дронами ворожі розвідкомплекси: що втратили окупанти
10:48
Ексклюзив
ЗСУ
Сили оборони перехопили тактичну ініціативу на Харківщині, - командир батальйону "Ахіллес" Юрій Федоренко
10:47
Кір Стармер
Новий прем’єр Британії запевнив Україну в непохитній підтримці
10:40
парламент Молдови
Молдова пригрозила Росії новим видворенням російських дипломатів
10:38
Валерій Залужний
Стало відомо, коли Залужний розпочне роботу послом у Британії
10:05
OPINION
Костянтин Єлісєєв
Сепаратна дипломатія Орбана
09:48
Обстріл Донеччини 5 липня
Окупанти за минулу добу вбили 11 жителів Донеччини
08:49
Польща кордон
Польські прикордонники заявили, що буферна зона вдвічі зменшила кількість нелегалів із Білорусі
08:41
Росіяни зранку атакували Херсонщину: під завалами будинку загинули чоловік і жінка
08:35
Анонс
Деклан Райс і Джуд Беллінгем, збірна Англії, Євро-2024
Євро-2024: розклад матчів 6 липня
08:17
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
За минулу добу на фронті відбулося 139 боєзіткнень, окупанти продовжують атакувати на 11 напрямках
08:07
OPINION
Василь Зима
Якщо ми виграємо війну, то подумаємо, чи треба нам НАТО
07:58
ППО, обстріл, ЗСУ
Нічна атака "шахедів": сили ППО знищили 24 з 27 ворожих дронів
07:44
Іран
В Ірані на виборах президента переміг реформіст Масуд Пезешкіан
07:35
Майк Меньян і Тео Ернандес, збірна Франції, Євро-2024
Євро-2024: результати матчів 5 липня
07:33
втрати окупантів
Війська РФ за добу на фронті втратили 11 танків, 66 артсистем і понад 1200 окупантів
07:19
Чорнобиль
ЄБРР виділить понад €15 млн на відновлення Чорнобильської зони
07:01
Твердження Росії про українську "брудну бомбу" - абсурдні, - Столтенберг
НАТО і Південна Корея на саміті розглянуть "флагманський проєкт" щодо України
06:43
Джо Байден
Байден заперечив необхідність проходження ним спеціальних когнітивних тестів
06:32
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ завдала удару по енергоінфраструктурі Сумщини. Місто без подачі води
06:26
Віктор Орбан і Володимир Путін
Візит Орбана до Москви спровокував конфлікт між Угорщиною та Німеччиною, - Bloomberg
06:15
Болгарія
У Болгарії заявили, що на саміті НАТО запропонують розпочати переговори між РФ та Україною
05:49
Джо Байден
"Поганий епізод": Байден заявив, що під час дебатів з Трампом погано себе почував через хворобу
05:17
Музейники ідентифікували ще одну картину, викрадену росіянами з Херсонщини
04:25
Вогонь, пожежа
В Росії заявили про атаку БПЛА на Краснодарський край: горять резервуари з паливом
04:02
Оновлено
орбан путін
Орбан у Москві закликав Путіна до припинення вогню, російський диктатор повторив ультиматум щодо початку переговорів з Україною
03:31
Роберт Фіцо
Фіцо вперше після замаху з'явився на публіці: каже, що хотів би поїхати з Орбаном в Київ та Москву
02:55
Ентоні Блінкен
Блінкен обговорив підтримку України з новопризначеним очільником британського МЗС Леммі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV