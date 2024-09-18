План, звісно, потрібен. Але його треба ще й виконувати
Щоб мати реалістичний план перемоги, необхідно спочатку визначити стратегію перемоги, основні стратегічні цілі, а вже потім переходити до планування — стратегічного й короткочасного
Звісно, з урахуванням наявних ресурсів, оцінки своїх та ворога сильних і слабких сторін, динамічної зміни ситуації, часових та інших факторів…
А полетіти в США з нереалістичним планом настільки ж погано, наскільки було б недалекоглядно погодитися на виконання стратегії керування ескалацією, яку сповідують партнери.
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Володимир Зеленський заявив, що план перемоги готовий на 90% і що в його підготовці брали участь усі найкращі фахівці.
Ну що ж, побажаємо йому з його найкращими фахівцями успіхів у підготовці й реалізації планів, які чомусь узнаємо вже після їх представлення за кордоном.
А потім раптом виявляється, що плани треба ще й виконувати… А не пояснювати суспільству, що виконати неможливо, бо США підвели. Сподіваюся, це буде не той випадок…
Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США
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