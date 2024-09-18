Звісно, з урахуванням наявних ресурсів, оцінки своїх та ворога сильних і слабких сторін, динамічної зміни ситуації, часових та інших факторів…

А полетіти в США з нереалістичним планом настільки ж погано, наскільки було б недалекоглядно погодитися на виконання стратегії керування ескалацією, яку сповідують партнери.

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Володимир Зеленський заявив, що план перемоги готовий на 90% і що в його підготовці брали участь усі найкращі фахівці.

Ну що ж, побажаємо йому з його найкращими фахівцями успіхів у підготовці й реалізації планів, які чомусь узнаємо вже після їх представлення за кордоном.

А потім раптом виявляється, що плани треба ще й виконувати… А не пояснювати суспільству, що виконати неможливо, бо США підвели. Сподіваюся, це буде не той випадок…

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

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