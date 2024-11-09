Нічого страшного, якби у співорганізаторах з Україною та Швейцарією були б Індія, Бразилія, Саудівська Аравія, Велика Британія і Франція. Тоді кожен з учасників мав би включати питання України в загальносвітовий концепт, а не звужувати зібрання до обговорення регіональної війни.

Мав би бути не парад підписання "безпекових угод", які такими по своїй суті не є, і на національному рівні не ратифіковані, а формування коаліції на підтримку України з тих, на кого ми точно можемо розраховувати. Особливо це стосується європейських ядерних держав.

Читайте також: Про остаточну відповідальність Мав би бути не "План перемоги", а "План української спроможності". Де в першій частині були б прописані заходи, які планує здійснити сама Україна для посилення власної обороноздатності — як на фронті, так і в тилу. А вже потім — в яких з пунктів ми очікуємо допомоги від партнерів. Це називається стратегія. І поменше пафосу: робочий документ — закрите представлення — узгодження позицій — результат.

Погоджуюсь, що проведені заходи мали інформаційний сплеск і певним чином сприяли актуалізації "українського питання" в іноземній пресі. Але ми мали б не меншу увагу, якби ефективність наших рішень була продемонстрована на полі бою. Якби були побудовані правильні управлінські процеси в тилу, якби нещадно карались ті, хто заробляє на війні. І багато інших "якби".

Але для когось такі речі є надто неочевидними.