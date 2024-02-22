Він наполягає на необхідності продовжувати підтримувати Україну — і на критичній потребі цього саме для безпеки (продовольчої, енергетичної, ядерної, економічної, військової) і добробуту Франції і ЄС в цілому.

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"Ціна перемоги Росії буде просто неприйнятною для наших суспільств. Росія не задовольниться Україною. Перемога Москви лише заохотить Путіна переслідувати свою експансіоністську фантазію. Якщо Росія просунеться в Україні, на нас чекає постійна загроза, щоденна дестабілізація і можливість продовження війни. Небезпека не зупиниться на кордонах Європейського Союзу і НАТО. Дозволити Росії перемогти в Україні означало б заохотити її продовжувати одіозний шантаж. Європа, світ і французький народ зазнали б безпрецедентного економічного шоку. Дозволити Росії захопити українські чорноземи, означало б відмовитися від свого продовольчого суверенітету, змиритися з нестримною інфляцією, енергетичною кризою та надати Росії безпрецедентні засоби економічного тиску і здирництва, підриву продовольчої безпеки Європи. ...У випадку захоплення українських чорноземів Росія заволодіє 30% світового експорту пшениці. ...Продовжувати підтримку України за будь-яку ціну є єдиним розумним рішенням. Тож зусилля, які Франція та Європа докладають сьогодні разом з Україною, є розумними".

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Тобто, міністр Сежурне перераховує можливі наслідки завоювання України ворогом (спільним для України і Європи, як чітко вказав Сежурне): поширення війни на Європу, економічний і продовольчий тиск із боку Москви, перетворення війни на "нормальну форму відносин" між країнами. Припинення підтримки України не допоможе у боротьбі з інфляцією та енергетичною кризою, натомість у Росії з'являться безпрецедентні кошти для економічного тиску на Європу і для підриву продовольчої безпеки.

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Кількома днями раніше, перед зустріччю "Веймарського трикутника", Сежурне зачепив конкретно питання військової безпеки Європи: "Країни ЄС мусять мати військові бюджети, які забезпечать їхню спроможність протистояти загрозі з боку Росії".

Це хороша і корисна для нас тенденція. Щоправда, європейським лідерам слід було починати пояснювати своїм громадянам реальні загрози від Росії на два роки раніше. Натомість влада країн ЄС дозволяла кремлівській пропаганді переконувати європейців, що підтримка України — це просто безпідставна витрата грошей платників податків, дивний і небезпечний каприз чиновників.

Звісно, ми вдячні міністру Сежурне за розгортання настільки важливої ідеологічної роботи. І це хороший знак щодо Макрона: два роки він займав дуже стриману і максимально відкриту для ініціатив Росії позицію. Але тепер зробив настільки радикальне призначення до свого уряду. Отже, позиція Макрона врешті кардинально змінилась.

Тепер, ймовірно, піде тривале протистояння пропаганди у свідомості громадян ЄС: "у ваших негараздах винні ваші уряди і сварка з Росією" - проти "у ваших проблемах винна Росія, її маніпуляції продовольством, енергією, знищення транспортних маршрутів".