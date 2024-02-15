Я поясню, як Путін помиляється в усьому, але спочатку я повинен пояснити, чому він помиляється в усьому. Під "як" я маю на увазі його помилки щодо минулих подій. Під "чому" я маю на увазі жах, притаманний тій історії, яку він розповідає. Вона несе війну, геноцид і фашизм.

Путін читав про різні царства в минулому. Називаючи їх "Росією", він претендує на їхні території для Російської Федерації, якою він править сьогодні.

Така нісенітниця веде до війни. За логікою Путіна, лідери будь-де можуть висувати нескінченні претензії на території, ґрунтуючись на різних інтерпретаціях минулого. Це підважує весь міжнародний порядок, заснований на законних кордонах між суверенними державами.

У розмові з Карлсоном Путін зосередився на дев'ятому, десятому та одинадцятому століттях. Москви тоді ще не існувало. Більша частина нинішньої території Росії знаходиться в Сибіру. Європейці тоді не контролювали ці азійські території. За логікою Путіна, сьогодні Росія не має жодних претензій на території, з яких вона видобуває природний газ і нафту. Інші країни можуть мати, і російські національні меншини можуть мати.

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Путін називає різні дати для того, щоб заявити про різні претензії. Будь-хто може зробити це щодо будь-якої території. Отже, перший висновок з позиції Путіна полягає в тому, що жодні кордони не є легітимними, в тому числі кордони вашої власної країни. Все відкрито для захоплення, оскільки у кожного може бути своя історія. Карлсон запитав Путіна, чому він мав вдертися в Україну, і відповіддю став міф про вічну Росію.

Друга проблема після війни – це геноцид. Після того, як ви вирішили, що країна в далекому минулому – це і певним чином ваша країна зараз, ви наполягаєте на тому, що єдиною правдивою історією є така, що, як вам здається, доводить вашу правоту. Досвід людей, які реально жили в минулому і живуть у сьогоденні, є "штучним" (використовуючи одне з улюблених слів Путіна).

В інтерв'ю, як і в інших промовах під час війни, Путін спирається на хибне розрізнення між природними та штучними націями. Природні нації мають право на існування, штучні – ні.

Але природних націй не існує. Всі нації створені. Росія завтрашнього дня створюється діями росіян сьогодні. Якщо росіяни ведуть беззаконну війну на знищення в Україні, це робить їх інакшим народом, ніж вони могли б бути. Це важливіше, ніж будь-що, що сталося століття тому. Коли націю називають "штучною", це є виправданням геноциду. Мова геноциду не стосується минулого, вона змінює майбутнє.

Всіх, хто не вписується в акуратну путінську історію (Росія вічна, тому росіяни можуть робити все, що заманеться), треба викреслити – спочатку з наративу минулого, а потім і з тих, кого вважають людьми у сьогоденні.

Якщо є люди, які кажуть, що Україна існує, їх треба знищити. Такою була логіка російських масових вбивств від самого початку. Путін очікував, що Україна впаде за кілька днів, бо вважав, що йому потрібно усунути кількох українців зі штучної еліти. Чим більше українців там виявлялося, тим більше людей доводилося вбити. Те саме стосується і фізичних проявів української культури. Росія зруйнувала тисячі українських шкіл. Скрізь, куди доходять російські війська, вони спалюють українські книжки.

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Третя проблема – це фашизм, виражений як віктимність. Путін є диктатором найбільшої країни світу й особисто контролює десятки, а скоріше сотні мільярдів доларів. І все ж у своїй історії він – довготривала жертва, тому що не всі з ним згодні. Українці – агресори, тому що вони не погоджуються з тим, що їх та їхньої країни не існує.

Дійсно, каже Путін, українці – "нацисти". Це слово в його устах означає "люди, які відмовляються визнати, що росіяни чисті, що б ми не робили". Це позиція жертви: якщо українці – "нацисти", то росіяни – навіть попри те, що вони розпочали війну, вбили десятки тисяч людей, викрали десятки тисяч дітей і щодня здійснюють воєнні злочини – мають бути праведними страждальцями.

Ось чому міф має значення. Росія завжди права, інші завжди неправі. Росіяни можуть поводитися як нацисти, називаючи інших "нацистами", і все буде в порядку. Війна Путіна ведеться з фашистськими гаслами і фашистськими засобами, з масовою пропагандою і масовою мобілізацією.

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Твердження Путіна про те, що українці є справжніми нацистами, навіть не обрамлене в історію. Він просто говорить це. Таке твердження саме по собі є фашистським: воно ґрунтується на внутрішній політиці "ми і вони", де росіянам кажуть, що вони завжди невинні, і на міжнародній пропагандистській кампанії, покликаній збити з пантелику обзиваннями.

Україна має набагато менше проблем з ультраправими, ніж Росія, або, якщо вже на те пішло, ніж Сполучені Штати, або майже будь-яка інша європейська країна, яку ви захочете назвати. Українці обрали президента-єврея більш ніж 70% голосів, і його єврейство не було великою проблемою. В іншому місці це було б проблемою. Міністр оборони України – кримський татарин (і мусульманин). Головнокомандувач українських Збройних Сил народився в радянській Росії в родині росіян. Україні вдається зберігати певне розмаїття, навіть у воєнний час, що відображає її захопливу історію, минуле, яке неможливо описати в тексті, подібному до цього, що має вузьку мету – показати, як і чому Путін не правий.

Джерело

Про автора. Тімоті Снайдер, історик, професор Єльського університету

Переклад з англійської Сергія Громенка