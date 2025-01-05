Ігор Семиволос в матеріалі для "Лівого берега" дуже влучно описує поточну політику навколо Сирії. За його словами, "багато хто зацікавлений в розколі Сирії і всередині, і зовні". Зокрема, Ізраїлю єдина Сирія взагалі непотрібна з очевидних причин: "не буде єдиної Сирії — ніхто не зможе заявляти претензії на Голанські висоти". Така от цинічна правда політичних реалій.

У нас ситуація дещо інша, але деякі паралелі провести можна.

Розкол України насправді вигідний лише Росії. Щоправда, Росія відверто пропонувала деяким нашим західним сусідам "поділити" з ними Україну — так, як наприкінці XVIII століття поділила з її західними сусідами Річ Посполиту, а у 1939 році поділила з Німеччиною Польщу. Але Польща на це не купилася, а Угорщина тихо чекала на розвиток подій... і так і не дочекалася (хоча війська, наскільки пригадую, тихцем до кордону підтягнула).

Натомість сильна Україна багато кому невигідна і непотрібна. Це було добре видно у 2014-2019 роках, коли різні сили зі сходу (Росія) та Заходу, а також зсередини країни, дружно "валили" сильного президента Порошенка, і таки повалили. (Ні, я не кажу, що він сам не припускався помилок; але його таки "валили на замовлення", причому одночасно з різних сторін. Надто багато кому заважав). Читайте також: Сирія. Смерть диктатури

Як наслідок, у 2019 році українці обрали найслабшого президента в усій історії незалежної України. А заодно і наймиролюбнішого. Здавалося, тепер всіх тих, хто "валив" його попередника, все влаштовує. Але з цим президентом сталися щонайменше три парадокси. По-перше, завдяки своїй акторській привабливості саме цей найслабший (як управлінець) президент здобув найбільшу фактичну владу (для себе та свого найближчого оточення). По-друге, обраний як "президент миру", цей бутафорський лідер був змушений стати "президентом війни", хоча не тільки до цього не готувався, а й до останнього гнав від себе ці думки (на біду для країни). По-третє, як "президент війни" він раптом знайшов у своєму акторстві таку силу, якої ніхто від нього не чекав — ні друзі, ні вороги. Але ця сила, за необхідністю, виявилася одноразовою і короткочасною. Зараз ця акторська магія вже мало на кого діє, натомість управлінська слабкість виходить боком дедалі більше.

Після війни українцям теж буде потрібен сильний лідер — не менше, ніж він потрібен сьогодні. І, якщо вдасться такого обрати, він теж буде багато для кого незручний (а отже, його багато хто буде інформаційно "валити"). Читайте також: Асад і Янукович: аналогії Адже повоєнна Україна негайно перетвориться на конкурента, зокрема в боротьбі за якісну робочу силу, з багатьма країнами ЄС, які нам нині допомагають. Тому на майбутніх виборах, хай коли вони стануться, сильних кандидатів будуть "гасити", а слабких, навпаки, нам нав'язувати. Бо слабких легше контролювати — але, звісно, не обдуреним виборцям, а тим замовникам інформаційних потоків, які їх черговий раз обдурили.

Як цьому можна протидіяти? Засіб насправді лише один: чітко усвідомлювати національні інтереси України та обирати лідером такого політичного бійця, від якого можна очікувати, що він саме ці інтереси буде обстоювати якнайсильніше. Тобто — обирати того, чиї особисті інтереси якнайбільше збігаються з національними інтересами України. Всі інші критерії вибору президента насправді програшні.