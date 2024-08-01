Хоч його було проведено протягом 2020-2022 років, результати перевірки не виносили на засідання Рахункової й не затверджувалися. З грудня 2021 року на каналі "Рада" реалізовується "експеримент", зиск від якого має приватна компанія "Кінокіт".

Уперше ТОВ "Кінокіт" отримало щедре державне замовлення восени 2019 року, акурат після виборів нових облич. Державне управління справами за 198,5 тис. грн найняло цю фірму для технічного забезпечення знімання і трансляції пресмарафону президента Володимира Зеленського, який відбувся у приміщенні Kyiv Food Market.

ТОВ "Кінокіт" зі статутним капіталом 10 тис. грн створено у лютому 2017 року. З грудня 2021 року фірма "Кінокіт" належить акторці Юлії Дроздовій з Одеси, яка була юридичною радницею компанії Meylor Global LLP, яку контролює Тімур Міндіч, один зі співвласників фірми "Квартал 95", співзасновником якої до президентства був і сам Зеленський. Також пані Дроздова є випускницею Української кіношколи, яку заснувала дружина Кирила Тимошенка.

У ЗМІ "Кінокіт" довго пов’язували з колишнім заступником голови Офісу президента Тимошенком. Але експосадовець публічно відмежувався від неї.

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З січня 2022-го ТОВ "Кінокіт" повністю окупувало етер телеканалу "Рада": фірма виробляє програми, за які одержує мільйони гривень із бюджету.

Після повномасштабного вторгнення "Рада" заплатила "Кінокоту" майже 230 млн грн, здебільшого за наповнення телемарафону "Єдині новини".

Канал "Рада" володіє ліцензією на право цілодобового мовлення. Вона передбачає трансляцію пленарних засідань Верховної Ради; парламентських слухань та годин запитань до уряду; роботи комітетів, комісій та погоджувальних рад у парламенті; висвітлення діяльності народних депутатів і депутатських фракцій (депутатських груп).

Однак державний телеканал фактично захопила приватна структура, яку ніхто не контролює. В результаті телеканал "Рада" не транслює засідань, не висвітлює роботу комітетів і фракцій, там вже два роки немає представників Європейської Солідарності.

З грудня 2021 року та в I півріччі 2022 року парламентський мовник належним чином не слідкував, що і в якій кількості виробляє ТОВ "Кінокіт".

Наприклад, телепрограму "Насправді" протягом трьох днів було виготовлено 11 разів, замість усього трьох випусків, як передбачав договір, підписаний із каналом "Рада".

З середини грудня 2021 року телеканал "Рада" не оформив договори оренди на три приміщення загальною площею 65,5 кв. м в адміністративній будівлі (вул. Грушевського, 5), де господарську діяльність фактично веде ТОВ "Кінокіт". Тут, на третьому поверсі кулуарів Верховної Ради, у січні-лютому 2022 року велися знімання телепрограми "Ток-шоу "Рада".

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Така ж ситуація з використанням деяких приміщень уряду. У I півріччі 2022 року приватний продакшн без договору оренди та відшкодування спожитих комунально-побутових послуг експлуатував мобільну студію "Кабінет Міністрів" для знімання телепередач, які потім оплачувалися коштом платників податків.

Окремо питання в аудиторів виникли щодо того, як ТОВ "Кінокіт" вдавалося виходити переможцем у конкурсах без інших учасників. Як з’ясувалося, у грудні 2021-го – І півріччі 2022 року телеканал "Рада" підписав із "Кінокотом" шість договорів на суму 92,6 млн грн. Це відбулося "за результатами внутрішніх мистецьких конкурсів".

"Однак проведення мистецького конкурсу у грудні 2021 року за участі тільки одного учасника (ТОВ "Кінокіт") не відповідає умовам пункту 2 Положення про організацію та проведення мистецьких конкурсів у ДП "Парламентський телеканал "Рада" щодо мети проведення конкурсу – об’єктивного і прозорого відбору найкращих мистецьких проєктів", – вважають аудитори.

Також порушено вимоги Положення про мистецькі конкурси, за результатами яких було укладено договори між каналом "Рада" і ТОВ "Кінокіт" на суму 15 млн грн.

У листопаді 2021 року парламентський мовник почав проводити мистецькі конкурси за відсутності затверджених на 2021 рік бюджетних призначень на вказані цілі. А це є бюджетним правопорушенням, відповідно до статті 116 Бюджетного кодексу, зазначено у матеріалах перевірки.

Цікаво, що письмові заперечення на аудит Рахункової палати підготував не парламентський телеканал "Рада", який власне був об’єктом перевірки, а ТОВ "Кінокіт".

ТОВ "Кінокіт" має привілейований статус попри те, що, по суті, виконує функції підрядника парламентського телеканалу.

У травні 2023 року Міністерство культури та інформаційної політики зарахувало "Кінокіт" до критично важливих підприємств. У березні 2024-го Мінкульт знову підтвердив цей статус, який дозволяє бронювання від мобілізації 50% військовозобов’язаних, які працюють у ТОВ "Кінокіт".

Примітно, що інформація про аудит каналу "Рада" буквально кілька хвилин висіла на сайті Рахункової палати, але його чомусь видалили.

Сайт "Главком" встиг прочитати звіт і оприлюднити цю шокову інформацію, яку я використала в цьому тексті.

Це тягне на створення парламентської ТСК. І, звичайно, спеціального завдання комітету свободи слова.

Джерело

Про автора: Ірина Геращенко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"

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