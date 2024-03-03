Геноцид не тільки можливий. Він живий. Убивати цілі народи на очах у всього людства знову стало нормою. Нормою стало не соромитися телебачення "Тисячі пагорбів", з якого щодня вже впродовж 15 років ллється бруд і ненависть на сусідній народ. Нормою стало називати терористом країну, яка захищається від окупації та агресії. Нормою стала ганебна і цинічна формула "не дати Україні виграти – не дозволити Росії програти".

З геноцидом ручкаються, з геноцидом торгують, з геноцидом грають у теніс. Людство любить входити в становище нації, яка творить і здійснює геноцид. Бо людству так цікавіше. Людство чомусь проявляє небачену великодушність до людожерів. Мабуть, це від стокгольмського синдрому.

Чомусь вважається, що країна, яка здійснює геноцид іншого народу, всього лише "помиляється": просто країні та її народу "не пощастило" з режимом. Тому їм прощають просто на ходу їхніх маніяків.

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Буча, "бучанський м'ясар"... Хто тепер так називає Путіна? Ніхто. Ця наличка не прижилася. А знаєте чому? Тому що це неполіткоректно. Прощають на ходу, бо не вважають, що це щось ненормальне. Прощають, бо вважають, що політкоректність їх порятує у відповідний момент від загибелі. Цим і підбадьорюють на подальші злочини. У сучасних людей коротка пам'ять на злочини проти далеких і абстрактних людей.

Вчора він "бучанський м'ясар", а сьогодні йому в дупло зазирає весь Глобальний Південь, якому весь світ щось постійно винен. А завтра вже його вважає договороздатним лідер симпатій республіканських виборців і, цілком можливо, майбутній президент США.

І вони можуть навіть погодитися, що тоді, в 1939–1945 рр., мовляв, було щось дуже ненормальне, але через кому стверджують, що Ізраїль сам винен у 7 жовтня 2023-го, а Україна - у 24 лютого 2022-го. Що геноцид має свою частину правди, яка нібито посередині.

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Ні, правда не лежить посередині. Як сказав колись Адам Міхнік, правда лежить там, де вона лежить. І вона в тому, що зло має бути переможене, покаране й засуджене тут і тепер, у цьому світі, за нашого життя.

І поки світ не усвідомить цієї простої істини, шукаючи модус вівенді з живим злом, яким є сучасні Росія, Іран і Північна Корея, весь антигітлерівський патос сьогоднішнього дня буде всього лише порожнім ритуалом, за яким не стоїть нічого, крім календарної риторики та лицемірства.

Джерело

Про автора. Андрій Бондар, письменник.

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