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OPINION

Путін пояснює сам себе

Віктор Шлінчак
16 лютого, 2024 п'ятниця
08:04
Погляд Віктор Шлінчак

Путін дав чергове інтервʼю (вже своєму пропагандисту), де пояснював, що мав на увазі, коли говорив з американським шоуменом Карлсоном

Коли доводиться пояснювати вдруге, що ти мав на увазі — це знак, що інтервʼю "не зайшло" так, як сподівався Кремль. Дійсно, однозначної оцінки (особливо в республіканських колах) воно не викликало.

Цього разу Путін знову не стримався — і пішов в історію, розказуючи про єврейські погроми, які відбувалися "на території нинішньої України", і від яких утікав дід Блінкена. А ще окрему відповідь присвятив Анналені Бербок, міністру закордонних справ, дід якої служив у Вермахті. Мовляв, взагалі треба поговорити, де більше фашизму і як з ним боротися.

Також була відіграна "розпасовка" під Трампа. Путін похвалив Байдена і сказав, що той прогнозованіший і "зі старої еліти". Це стара технологія — так похвалити конкурента, щоб того вибити з гри.

Те, що це був "пас" Трампу, немає сумнівів. Той довго навіть не думав і видав свою реакцію, мовляв, а що я казав? Байден більш комфортний для Росії, й він їй "віддасть все, включно з Україною, як подарунок".

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Дивно, але цього разу про переговори Путін не говорив. Навпаки, він постібався з Заходу, "англо-саксів" і персонально Джонсона, якого виставив як маріонетку Штатів.

Все інше було стандартним. "Ми нє начіналі", "хотели закончіть", "Запад нас постоянно нае***".

Підсумовуючи всю цю чергову болтовню, є відчуття, що у Кремлі дійсно вважають Захід слабким. Це те, про що я неодноразово казав за кордоном західним політикам і аналітикам. Путін розуміє тільки силу. Все інше — санкції, обмеження і відтермінування рішень — він сприймає, як слабкість. І якщо його не переконати у зворотному, уже немає сумнівів, що він тільки підійматиме ставки.

Джерело

Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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