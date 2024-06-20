Практика міжнародних відносин завжди вчила, що по завершенні міжнародних переговорів через деякий час завжди вилізе якесь "шило з мішка". Ні, Я не про Саміт миру у Швейцарії. Я про візит Владіміра Путіна до Китаю минулого місяця. Усі оглядачі й експерти заявили в один голос, що це була холоста, безрезультатна зустріч лідерів Росії та КНР. А виявляється, що не така вже й пустопорожня...

Росія, Китай і Північна Корея розпочинають переговори про те, щоб знести міст "Дружби" між Росією й КНДР через річку Туманна (Туманган) і дозволити китайським торговим судам проходити прикордонною річкою Туманна в Японське море, про що було попередньо домовлено під час візиту очільника Кремля у Пекін 16-17 травня.

Про це повідомив японський часопис Nikkei Asia.

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Річка Туманна (Туманган) протікає вздовж кордону Китаю, Північної Кореї та Росії та впадає у Японське море. Китайські судна зараз можуть вільно переміщатися річкою лише до села Фанчуань і не мають можливості вийти до моря, оскільки для проходу 15-кілометрової ділянки, що залишилася, Пекіну необхідний дозвіл від КНДР. Попередньо від Росії такий дозвіл Китай одержав ще минулого місяця. При цьому міст "Дружби" через річку, побудований між Північною Кореєю та Росією ще за радянських часів, є додатковою перешкодою для проходу річкою великих китайських кораблів.

Сі Цзіньпін та Владімір Путін після зустрічі у травні включили до спільної заяви пункт про участь РФ та Китаю у "конструктивному діалозі" з Північною Кореєю з приводу річки Туманна. До цього Пекін неодноразово закликав Москву та Пхеньян дозволити китайським судам прохід річкою в Японське море, пропонуючи створити спеціальну економічну зону вздовж її берегів та знесети міст, який перешкоджає судноплавству.

Раніше Росія не підтримувала цієї ініціативи Китаю, побоюючись, що Пекін таким чином збільшить свій вплив у Північно-Східній Азії. Однак на тлі санкцій, введених проти РФ за вторгнення в Україну, Москва стає все більш залежною від китайської сторони. Москва потрапила у фінансову залежність від Пекіна, а також у постачанні електронних компонентів та автомобілів. Імпорт із Китаю в Росію вимушено збільшився до 37% від загального обсягу.

Тож, як любить казати Путін: "Навіца, нє нравіца - тєрпі моя красавіца".

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Про автора. Ростислав Демчук, журналіст, експерт з євроатлантичних питань

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