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OPINION

Реформа міністерств: ліквідація чи об'єднання?

Віктор Андрусів
7 березня, 2024 четвер
10:04
Погляд Віктор Андрусів

Міністерство — це набір функцій, тому мова має йти про ліквідацію чи об’єднання функцій

Ця тема постійно та активно розвивається з 2019 року. Щобільше, у 2019 році й була зроблена така спроба, тоді "реформатори" об’єднали мінекономіки та агрополітики, і що "дуже логічно" - енергетики та екології. А вже через пів року чомусь ці міністерства самі відродились. Жодних здобутків, окрім сотень витрачених годин на ліквідацію чи відновлення, від цього не було.

Річ у тому, що саме питання про ліквідацію чи об’єднання міністерств є неправильним.

Міністерство — це набір функцій, тому мова має йти про ліквідацію чи об’єднання функцій.

Ось, наприклад, мінкульт має функцію представництва України на міжнародних культурних заходах і фестивалях. Відповідно, ми не маємо говорити — ліквідуємо мінкульт, а маємо казати - ліквідуємо цю функцію. Ми хочемо, щоб Україну не представляли на цих платформах, або це робилось виключно приватними чи громадськими ресурсами? Ось від відповіді на це питання і залежить рішення.

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Тому, якщо не думати функціями, а думати посадами та будівлями - всі мінкульти, мінспорти та інші сумнівні міністерства будуть постійно відроджуватись.

Але є ще один важливий момент, про який постійно говорить мій друг Пьотр Кульпа. Він наводить приклад польської моделі, яка, на мою думку, має дуже правильну логіку.

У поляків не створюються чи ліквідовують міністерства з нуля. У них існують державні агентства, як і в нас, а коли якесь питання стає дуже важливим - цьому агентству дають статус міністерства, а якщо якесь менш важливе - забирають статус і залишають агентством.

Наприклад, в нас може виникнути потреба в міністерстві гендерної рівності чи релігійної свободи. Може зникнути потреба в мінкульті чи мінагро. І польський підхід тут дуже логічний.

Я розумію, що цей текст складний. Значно легше сказати "всіх на..." і "до стінки". Але проблема в тому, що офіс простих рішень виявився не робочим. І всі прості рішення типу розігнати закінчуються тим, що бюрократії стає більше.

Ми дуже потребуємо змін, в якості державного управління. Особливо на фоні війни. Але не можна допускати, щоб непродумані "прості" рішення ще більше нас добили. Ситуація дуже складна.

Повірте...

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Польща
Кабмін
політика
уряд Шмигаля
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