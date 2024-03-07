Ця тема постійно та активно розвивається з 2019 року. Щобільше, у 2019 році й була зроблена така спроба, тоді "реформатори" об’єднали мінекономіки та агрополітики, і що "дуже логічно" - енергетики та екології. А вже через пів року чомусь ці міністерства самі відродились. Жодних здобутків, окрім сотень витрачених годин на ліквідацію чи відновлення, від цього не було.

Річ у тому, що саме питання про ліквідацію чи об’єднання міністерств є неправильним.

Міністерство — це набір функцій, тому мова має йти про ліквідацію чи об’єднання функцій.

Ось, наприклад, мінкульт має функцію представництва України на міжнародних культурних заходах і фестивалях. Відповідно, ми не маємо говорити — ліквідуємо мінкульт, а маємо казати - ліквідуємо цю функцію. Ми хочемо, щоб Україну не представляли на цих платформах, або це робилось виключно приватними чи громадськими ресурсами? Ось від відповіді на це питання і залежить рішення.

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Тому, якщо не думати функціями, а думати посадами та будівлями - всі мінкульти, мінспорти та інші сумнівні міністерства будуть постійно відроджуватись.

Але є ще один важливий момент, про який постійно говорить мій друг Пьотр Кульпа. Він наводить приклад польської моделі, яка, на мою думку, має дуже правильну логіку.

У поляків не створюються чи ліквідовують міністерства з нуля. У них існують державні агентства, як і в нас, а коли якесь питання стає дуже важливим - цьому агентству дають статус міністерства, а якщо якесь менш важливе - забирають статус і залишають агентством.

Наприклад, в нас може виникнути потреба в міністерстві гендерної рівності чи релігійної свободи. Може зникнути потреба в мінкульті чи мінагро. І польський підхід тут дуже логічний.

Я розумію, що цей текст складний. Значно легше сказати "всіх на..." і "до стінки". Але проблема в тому, що офіс простих рішень виявився не робочим. І всі прості рішення типу розігнати закінчуються тим, що бюрократії стає більше.

Ми дуже потребуємо змін, в якості державного управління. Особливо на фоні війни. Але не можна допускати, щоб непродумані "прості" рішення ще більше нас добили. Ситуація дуже складна.

Повірте...

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист