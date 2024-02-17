Це квінтесенція популізму і тотальне розбещення виборців.

- Ми йому довіряємо!

- Довіряєте що саме? Навчати ваших дітей? Керувати військом? Провести операцію вашим рідним? Керувати країною?

А якщо ви розумієте, що для першого, другого і третього потрібна особлива професійна кваліфікація, і щоразу різна, — як щодо четвертого? Бажаєте довірити країну кому попало, "аби була хороша людина"? Але ж "хороша людина" (навіть якщо правда) - це не професія.

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Ви б довірили "хорошій людині" штурвал літака, на якому збираєтеся летіти зі всім вашим сімейством?

Мораль проста: хай кого українці обирають політичним лідером на підставі того, що "ми йому довіряємо" (без уточнення, що саме і чому саме), вони гірко настраждаються від результатів власного вибору.

А "рейтинги довіри" ще додатково роз'ятрюють цей популістський свербіж.

Вимірювати політичні — зокрема президентські — рейтинги "рейтингами народної довіри" - це насправді страшна річ.

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Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

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