"Рейтинги довіри" роз'ятрюють популістський свербіж
Вимірювати політичні, зокрема президентські, рейтинги "рейтингами народної довіри" - це насправді страшна річ
Це квінтесенція популізму і тотальне розбещення виборців.
- Ми йому довіряємо!
- Довіряєте що саме? Навчати ваших дітей? Керувати військом? Провести операцію вашим рідним? Керувати країною?
А якщо ви розумієте, що для першого, другого і третього потрібна особлива професійна кваліфікація, і щоразу різна, — як щодо четвертого? Бажаєте довірити країну кому попало, "аби була хороша людина"? Але ж "хороша людина" (навіть якщо правда) - це не професія.
Читайте також: Хто повинен формувати порядок денний діалогу з владою
Ви б довірили "хорошій людині" штурвал літака, на якому збираєтеся летіти зі всім вашим сімейством?
Мораль проста: хай кого українці обирають політичним лідером на підставі того, що "ми йому довіряємо" (без уточнення, що саме і чому саме), вони гірко настраждаються від результатів власного вибору.
А "рейтинги довіри" ще додатково роз'ятрюють цей популістський свербіж.
Вимірювати політичні — зокрема президентські — рейтинги "рейтингами народної довіри" - це насправді страшна річ.
Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.8 Купівля 37.8Продаж 38.38
- EUR Купівля 40.71Продаж 41.53
- Актуальне
- Важливе