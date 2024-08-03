Що обговорюють українці у соцмережах?
Маю першу відпустку за х*інзна скільки років, тому водночас маю бан на усякий контент для аналізу*
Але я читаю соцмережі. І якби була трохи більш екзальтованою, то ридала б від щастя третій день.
Просто вкотре згадаймо, що було понад два з половиною роки тому. Одними з найбільш популярних розмов у наших соцмережах були обговорення інтервʼю російських блогерів. Не встигне котрийсь/котрась щось викласти — а ми вже готові висловитися.
І прям такий був бурхливий триндьож, що неможливо було лишатися поза цим контекстом — ти однаково дізнавався їхні імена, контекст, суть інтервʼю, і хто що з цього приводу думає.
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І що у нас зараз? Всі соцмережі гудять про Раміну та Ярославу й Емму та Христину. Звісно, в коменти в кожному разі прийде хтось із моїм улюбленим "А хто це?". Що лиш підтвердить, що і без прізвищ всі знають, про яких дівчат йдеться.
Люди сперечаються, яке з інтервʼю краще, підозрюють наших героїнь у нещирості та токсичності. І навпаки — захоплюються, надихаються і пишуть, що знайшли рольову модель.
Просто празник якийсь.
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За останній майже рік я сама дивилася хіба розповідь соратниці Навального про те, як Путін прийшов до влади. Просто заради кількох зайвих аргументів, що їхня опозиція — ган*они. Цю серію відео у нас обговорювали, але у доволі вузькому колі дослідників калу.
Що справді для нас стало популярним інформприводом, так це походеньки Арестовича різними каналами та стендап Баумейстера в Медузі. Але це які-не-які, але наші.
Глянула за заголовками, що постили впродовж останніх двох місяців їхні популярні блогери. Теми такі, що раніше точно аж гай шумів би від обговорень. А зараз усім пофіг.
Пропоную за це випити.
* Публікується зі збереженням стилю авторки
Про автора. Лєна Чиченіна – журналістка.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
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