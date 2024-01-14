Але головний момент лишився розмитим: про "гарантії безпеки" точно не йдеться (та й хто б їх дав у війні проти божевільної недоговороспроможної ядерної держави). Насправді не йдеться навіть про "запевнення у безпеці" (assurances, як було в сумнозвісному Будапештському меморандумі) - хоча Сунак демонстративно вжив цей термін на пресконференції, на противагу оптимістичному вживанню слова "гарантії" Зеленським.

За фактом, в оприлюдненому документі йдеться тільки про "співпрацю у сфері безпеки" і "допомогу у сфері безпеки".

Питання: нащо тоді наші ЗМІ, депутати, керівники міністерств радісно кажуть про "гарантії безпеки"? Британія за цим документом обіцяє нам військову підтримку (але саме "підтримку" - отже, основні зусилля мусять бути нашими, перекинути війну на плечі Великої Британії не вийде), фінансову підтримку, консультаційну підтримку, інше до нашого вступу до Альянсу. Але ніде не прописані ніякі "гарантії".

Читайте також: США дистанціюються від України, щоб стати посередником у переговорах з Росією

По суті, цей договір є офіційним підтвердженням того, що Велика Британія і так вже зробила (надання грошей, зброї, технологій, навчання військових, надання розвідданих). І продовжує робити.

А щодо безпосереднього "вписування" Британії за нас, то Дмітрій Мєдвєдєв вже написав, що британський військовий контингент в Україні буде прямим оголошенням війни Росії. Тому єдиний варіант нашої безпеки — це вступити до НАТО. На яких умовах, з якою територією — це вже деталі.

Отже, знімаймо рожеві окуляри, скасовуймо феєрверки: ніхто гарантій безпеки нам не дає. Все, що здобудемо, — здобуватимем передусім самі.

Джерело

Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.