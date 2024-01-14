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OPINION

Що підписав Сунак у Києві?

Олексій Голобуцький
14 січня, 2024 неділя
08:00
Погляд Олексій Голобуцький

Британський прем'єр підписав двосторонній безпековий договір з Україною, що діятиме до нашого вступу до НАТО

Але головний момент лишився розмитим: про "гарантії безпеки" точно не йдеться (та й хто б їх дав у війні проти божевільної недоговороспроможної ядерної держави). Насправді не йдеться навіть про "запевнення у безпеці" (assurances, як було в сумнозвісному Будапештському меморандумі) - хоча Сунак демонстративно вжив цей термін на пресконференції, на противагу оптимістичному вживанню слова "гарантії" Зеленським.

За фактом, в оприлюдненому документі йдеться тільки про "співпрацю у сфері безпеки" і "допомогу у сфері безпеки".

Питання: нащо тоді наші ЗМІ, депутати, керівники міністерств радісно кажуть про "гарантії безпеки"? Британія за цим документом обіцяє нам військову підтримку (але саме "підтримку" - отже, основні зусилля мусять бути нашими, перекинути війну на плечі Великої Британії не вийде), фінансову підтримку, консультаційну підтримку, інше до нашого вступу до Альянсу. Але ніде не прописані ніякі "гарантії".

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По суті, цей договір є офіційним підтвердженням того, що Велика Британія і так вже зробила (надання грошей, зброї, технологій, навчання військових, надання розвідданих). І продовжує робити.

А щодо безпосереднього "вписування" Британії за нас, то Дмітрій Мєдвєдєв вже написав, що британський військовий контингент в Україні буде прямим оголошенням війни Росії. Тому єдиний варіант нашої безпеки — це вступити до НАТО. На яких умовах, з якою територією — це вже деталі.

Отже, знімаймо рожеві окуляри, скасовуймо феєрверки: ніхто гарантій безпеки нам не дає. Все, що здобудемо, — здобуватимем передусім самі.

Джерело

Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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допомога Україні
Велика Британiя
зброя для України
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