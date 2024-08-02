Вони звикли, що можуть не рахувати особовий склад, а брак сучасної техніки компенсують інтенсивністю обстрілів, кількістю снарядів, БПЛА і ракет.

Це робить неконструктивною і їхню потенційну позицію на переговорах – вони вірять, що візьмуть силою, тупим натиском усе, що захочуть.

Вони сприймають форми ввічливості за слабкість – і погрожують Заходу війною у разі збільшення підтримки України.

Вони шантажували голодом п’яту частину світу – поки не програли Україні контроль за заходом Чорного моря.

Вони використовують агентів, корисних ідіотів, складнощі процедур і невідворотні затримки із заміною їхньої присутності на ринках (насамперед енергетичних),- щоб зірвати, послабити, уповільнити санкції.

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Це – найбільш небезпечний етап війни, бо, як не дивно, рашисти почуваються чи не найбільш упевнено. Вони діють у звичний для себе спосіб, звичними інструментами – і цих інструментів мають у надлишку.

Але саме у такому характері війни ховається поразка Росії.

У спогадах про Цусімський розгром і наступні події, які запустили розвал російської імперії, історики часто відзначають розпачливий вигук, який повторювали й прості матроси, і адмірали знищеної ескадри: "Сила не взяла".

Мовляв, зіштовхнулись з таким ворогом, якого протиснути, завалити трупами, закидати шапками не вдалося.

А щоб "сила не взяла" і на українському сході та півдні, ЗСУ їх мають перемелювати, максимально зберігаючи українські життя. Тоді у рашистів сформується думка про неможливість виконати задумане, скільки б сил вони не застосовували.

Для досягнення цієї задачі необхідно виконати дві умови.

Перше. Збереження життя українських воїнів.

Тут є три складові:

Фортифікації, які зводять нанівець вогневу перевагу ворога і дають захист силам оборони. Це означає якнайшвидшу побудову фортифікаційних споруд, під щільним парламентським і суспільним контролем. Космічна і повітряна розвідки приховування фортифікацій роблять безглуздим. Натомість демонстрація міцної оборони справлятиме деморалізаційний ефект на ворога, якого женуть у м'ясні штурми.

Це означає якнайшвидшу побудову фортифікаційних споруд, під щільним парламентським і суспільним контролем. Космічна і повітряна розвідки приховування фортифікацій роблять безглуздим. Натомість демонстрація міцної оборони справлятиме деморалізаційний ефект на ворога, якого женуть у м'ясні штурми. Швидкість і повнота забезпечення військ — боєприпасами, засобами захисту, усім необхідним. Експеримент із централізації відповідних фондів вочевидь провалився. Слід повернутись до моделі, коли громади могли б спрямовувати кошти на підтримку конкретних бригад, закриваючи "поточні" потреби. А централізоване постачання брало б на себе стандартні позиції уніфікованого озброєння, б/к, засобів захисту тощо. Такий розподіл праці міг би найкраще використати силу українського суспільства — вміння будувати гнучкі горизонтальні зв'язки взаємної підтримки.

Експеримент із централізації відповідних фондів вочевидь провалився. Слід повернутись до моделі, коли громади могли б спрямовувати кошти на підтримку конкретних бригад, закриваючи "поточні" потреби. А централізоване постачання брало б на себе стандартні позиції уніфікованого озброєння, б/к, засобів захисту тощо. Такий розподіл праці міг би найкраще використати силу українського суспільства — вміння будувати гнучкі горизонтальні зв'язки взаємної підтримки. Якість підготовки. Одним зі страхів, який штовхає багатьох українців на ухиляння від мобілізації, є "ненавченого кинуть у бій". Щоб побороти цей страх, давно слід докладно роз'яснювати, як відбувається підготовка бійців, - що вона триває достатньо і не складається із "стройової" та прибирання території.

Як і з фортифікаціями, тут розумна відкритість (без розкриття тактичних знахідок, але із демонстрацією належного і тривалого навчання) посилюватиме бойовий дух українців і демотивуватиме ворога.

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Звісно, інформаційна кампанія має спиратися на ефективну підготовку в житті. Тривалу, ґрунтовну і сучасну. Методик не бракує — весь досвід воєн людства, напрацювання усіх західних шкіл, основа яких - "ініціатива і збереження людей" - до послуг.

Був би хист.

Друга умова — заохочення партнерів до більшої допомоги Україні й сильнішого тиску на РФ.

А тут треба враховувати психологічні властивості.

Допомогу, зокрема високотехнологічну зброю, здатну забезпечити більший результат меншими ресурсами, дають і даватимуть більше (а не менше) не під красиві гасла, а під розуміння, що мають справу з партнером і союзником. "Своїм".

Бо західні демократії захищені НАТО і не відчувають безпосередньої загрози від РФ.

Їм важливо відчувати, навіщо підтримувати Україну.

Допоможе, якщо вони відчуватимуть, що вони дають зброю "своїм", надають економічну допомогу "своїм" і запроваджують санкції проти рашистів, несучи тимчасові труднощі, задля "своїх". Демократичної, європейської України.

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І обов’язок усіх, хто не на фронті – працювати саме на таке сприйняття України у світі. Бо демократичній країні, об’єднаній навколо Перемоги й свідомій свого шляху до ЄС і НАТО – допомагатимуть і допоможуть, аж поки рашистська сила не зламається.

Тому диктаторські замашки влади та спроби під шумок звести політичні порахунки слід забути, а диверсантів, які ними займаються – прибрати з позицій, де вони можуть шкодити. Принаймні.

Ці дві умови для задачі із подолання рашистської "сили" мають бути основою для оцінки всіх дій влади. І суспільного тиску на неї, якщо не виконує.

"Слуги" і офісні "менеджери" - часті гості в соцмережах. Варто, щоб там вони бачили вимоги до їхньої роботи.

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

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