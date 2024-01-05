Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд США зменшать підтримку України. Колонка Віталія Портникова
OPINION

США зменшать підтримку України. Колонка Віталія Портникова

Віталій Портников
5 січня, 2024 п'ятниця
21:28
Погляд Віталій Портников

Представник американського держдепартаменту Метью Міллер на брифінгу підкреслив, що США будуть допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно, однак обсяги допомоги у майбутньому не будуть такими, як у 2022 і 2023 роках, бо завдання США - допомогти Україні налагодити власне військово-технічне виробництво 

Ці слова навряд можуть вважатися сенсацією. Уже раніше неодноразово підкреслювалося, що допомога Заходу Україні буде зменшуватися з кожним роком війни, а Сполучені Штати та інші західні країни будуть докладати зусиль для того, щоб збільшилося виробництво зброї на території самої України. Окрім того, не забуваймо, що зараз у конгресі продовжуються складні консультації між демократами й республіканцями щодо ухвалення рішення про виділення допомоги Україні та Ізраїлю і водночас грошей, що повʼязані із безпекою кордону США і Мексики.

Як відомо, до Нового року законодавцям не вдалося дійти до якогось остаточного рішення. Ймовірно, ця заява представника держдепартаменту може віддзеркалювати все непросте тло цих консультацій. Не виключаю, що в результаті ці гроші, які будуть спрямовані на допомогу Україні, виявляться меншими, ніж це попередньо пропонував президент США Джо Байден. Це реалії, з якими потрібно працювати в майбутньому. 

Так, звичайно, допомога Заходу Україні продовжиться, але разом із цим кількість грошей дійсно зменшуватиметься і з боку Сполучених Штатів, і з боку Європейського Союзу. Навіть якщо буде ідеальний варіант, коли конгрес США ухвалить рішення про виділення Україні 63 млрд доларів, а ЄС подолає угорське вето і виділить Україні 50 млрд євро, це все одно менші суми, ніж ті, які Україна отримувала в попередні роки. Потрібно усвідомлювати, що обсяг саме такої фінансової допомоги може зменшуватися вже у 2025 році.

Таким чином є абсолютно очевидним той факт, що Україні належить ретельно працювати над власним військово-технічним виробництвом, над переведенням економіки на військові рейки; що разом із необхідністю продовжувати мобілізацію до ЗСУ український уряд має замислитися над тим, хто буде працювати на військових підприємствах, як зробити так, щоб і у Збройних Силах були військовослужбовці, про необхідність мобілізації яких говорить командування ЗСУ, і на підприємствах оборонно-промислового комплексу було достатньо працівників для виробництва власної зброї. Щоб не склалася ситуація, коли мобілізаційні проблеми вирішуються, а зброї для нових українських військових просто немає, тому що її недостатньо постачає Захід і немає власного виробництва. 

Те ж саме стосується і самого економічного виживання країни. Якщо допомога Україні з боку цивілізованих країн зменшуватиметься, це своєю чергою означатиме серйозні проблеми для українського бюджету. Знову ж таки, якщо все складеться для України ідеально на початку 2024 року, це не означає, що бюджетні проблеми не виникнуть у 2025 році. 

Таким чином треба усвідомити, що логіка російсько-української війни перестає бути логікою спринту і стає логікою марафону. Коли ми говоримо про виживання в цій війні, ми маємо її сприймати не як війну на місяці, а як війну на роки, а найкраще - як війну на декади.

І в цій війні на декади Україна може, звичайно, розраховувати на підтримку західних країн щодо своєї обороноздатності та економічного розвитку, однак головні проблеми України будуть вирішувати самі українці, все буде залежати від рівня податків, що буде отримувати державний бюджет країни, від виробництва зброї, кількості зайнятих в економіці та військовослужбовців, від балансу всіх цих зусиль і розуміння, що цей баланс має бути врахований не на 2024 рік, а на кілька років поспіль. Ми маємо усвідомлювати, яка кількість військових потрібна нам сьогодні, наступного або 2026 року, якщо війна РФ з Україною не закінчиться найближчими роками; яка зброя буде потрібна для протистояння російським спробам наступу у 2024-му, і як ми будемо зупиняти агресора у 2025-му чи 2026 роках. 

Навіть якщо уявити, що буде ухвалено рішення про перемирʼя між Росією й Україною вже цього року, це не означає, що новий воєнний конфлікт не розпочнеться вже за кілька років. А це знову ж таки демонструє необхідність ухвалення зусиль щодо розвитку оборонно-промислового комплексу України так, що в разі, якщо Росія вирішить знову напасти на нашу країну, нам було чим її зустріти і у 2026 році, і у 2029 році. 

Українці врешті-решт мають розуміти реальність, з якою вони зіткнулися після так званого великого нападу РФ на Україну. Ми маємо розуміти, що Путін, його оточення і росіяни не збираються в майбутньому відмовлятися від своїх агресивних планів, що вся енергія Росії спрямована зараз на відновлення своєї імперії, тобто на вихід Росії на кордони 1991 року, коли мова йде про Радянський Союз. І Україна тут - перша мета для російських агресорів і окупантів. Зараз усі зусилля Росії будуть спрямовані саме на те, щоб досягти цієї мети найближчими роками.

Якщо нам вдасться гідно відповісти росіянам, рано чи пізно вони відмовляться від цих агресивних планів, і почнуться руйнівні процеси у самій Російській Федерації, у її політичній та військовій структурах. Однак щоб до цього дожити, якщо ми усвідомлюємо, що це війна декад, потрібно відповідати на російські дії власними зусиллями, а не просто сподіватися на підтримку цивілізованого світу. Тим більше, що ми бачимо, яким непростим є політичне тло для цієї подальшої підтримки. 

Ось по суті те, що хотів сказати представник державного департаменту США цією простою формулою - Штати будуть допомагати Україні стільки, скільки потрібно, однак не в тих обсягах, які були повʼязані з цією підтримкою під час перших місяців і років російського нападу на нашу країну.

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Україна
Війна з Росією
США
Віталій Портников
допомога Україні
допомога США Україні
Колонка Віталія Портникова
Читайте також:
На фото: "Квартал 95" переспівав пісню "Тартак"
4 січня, 2024 четвер
Положинський прокоментував використання пісні гурту "Тартак" у новорічному концерті "Вечірнього Кварталу"
На фото: Номер "Кварталу 95" про дівчину зі Скадовська
5 січня, 2024 п'ятниця
Актори "Кварталу 95" Гатун та Великий, які жартували з мешканців Скадовська, потрапили до "Миротворця"
Данило Лубківський
Автор Данило Лубківський
4 січня, 2024 четвер
ООН знову намагається прирівняти агресора і жертву
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.26
    Купівля 38.26
    Продаж 39.11
  • EUR
    Купівля 41.84
    Продаж 43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
5 січня
22:09
F-16
У Данію прибули норвезькі F-16 для навчання українських пілотів
21:53
Співзасновника Київгуми арештували за підозрою в торгівлі з Росією
21:50
Володимир Зеленський, Авдіївка
Витримати цей рік - означає витримати всю цю війну, - Зеленський
21:36
Ексклюзив
Віктор Ягун
"Ми бавимось у дуже небезпечну гру з суспільством": генерал-майор СБУ Ягун про поточний стан мобілізації
21:33
Ексклюзив
ЗСУ
"Від цього залежить існування України": ексвзводний "Айдару" Дикий про потребу в масштабній мобілізації
20:42
Аналітика
Сергій Згурець
Біля Бахмута та Авдіївки у противника немає критичного просування. Воєнні підсумки тижня
20:17
м'ясо птиці
Польський єврокомісар заявив, що вимагатиме обмежень на постачання цукру та м'яса птиці з України
20:14
на скріншоті з відео Валерій Залужний
Залужний провів розмову з Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі: про що говорили
20:01
OPINION
Лєна Чиченіна
Не тільки "Квартал-95", а й "Дизель-шоу"
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 681-го дня війни: спецоперація ГУР у Бєлгородській області, створення бойового робота та ліквідація 7 ворожих танків за добу на Таврійському напрямку
19:49
Артем Довбик, Жирона, Ла Ліга
Довбика визнали найкращим футболістом Ла Ліги у грудні
19:43
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
За добу на фронті відбулось 56 боєзіткнень, Сили оборони відбили 19 атак ворога на Авдіївському напрямку, - Генштаб
19:38
Грант Шаппс
"Змусили піти до КНДР з простягнутою рукою": міністр оборони Британії назвав купівлю РФ ракет у Пхеньяна приниженням Путіна
19:32
Ексклюзив
FPV-дрони
Чіп для наведення FPV-дронів проти окопних ворожих РЕБ: оператор БПЛА Щербаківський розповів про нові українські розробки
19:30
Оновлено
Японія землетрус
Землетрус у Японії: кількість загиблих зросла до 94, збитки сягнули $6,4 млрд
19:27
Погода
Через морози до -18 ºС на Київщині змінять режим роботи Пунктів незламності
19:22
Запуск японського посадкового модуля Hakuto-R на Місяць
США 8 січня запустять на Місяць перший космічний корабель через 50 років після останньої місії
19:10
Рамзан Кадиров
Кадиров запропонував звільнити 20 українських військовополонених в обмін на зняття санкцій проти членів його сім'ї
19:00
Огляд
Wisent 1
Що таке Wisent 1MC: машина, якою ЗСУ переорюють мінні поля
18:50
Оскар Пісторіус
Паралімпійця Пісторіуса, який отримав 13 років за вбивство своєї дівчини, достроково звільнили з в'язниці
18:50
Армія РФ вночі обстріляла Херсонщину
РФ завдала ракетного удару по агропідприємству в селі Інгулець на Херсонщині: загинула людина
18:20
Чорне море, Крим
ЗСУ підтвердили, що 4 січня вразили російський склад боєприпасів у Криму
18:16
Шмигаль
Шмигаль розкрив деталі масштабної реформи освіти та пообіцяв збільшити виплати вчителям на 21%
18:06
Сектор Гази
Ізраїль окреслив плани щодо управління Газою після закінчення війни з ХАМАС
18:05
OPINION
Сергій Таран
ЄС на шпагаті: Україна потребує підтримки, але Європа ще більше потребує захисту України
18:03
На фото: Луна
Співачка Луна заявила, що писатиме пісні російською, щоб бути "чесною з собою"
17:55
Росія атакувала Харків ракетами іноземного виробництва, - очільник ОВА Синєгубов
17:45
Ексклюзив
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Зі Шрі-Ланки до лав ЗСУ: продюсерка Цимбаліст розповіла про героїв нового документального серіалу "Повернення додому"
17:35
Оновлено
Марʼяна Безугла
Комітет з питань нацбезпеки ВРУ ухвалив відкликати Безуглу з посади заступниці голови, - нардеп
17:27
продукти магазин
Світові ціни на продовольчі товари знизились після рекордного зростання у 2022 році, - ООН
17:26
Олександр Ткаченко
Помер колишній голова Верховної Ради Олександр Ткаченко
16:53
Володимир Путін
"В Україні визнали, що Путін має мирні наміри": роспропаганда запустила нову маніпуляцію
16:53
непал солдати
Непал призупинив видачу дозволів на роботу в РФ через вербування своїх громадян на війну проти України
16:49
Огляд
"Містер Блейк до ваших послуг"
Зрозуміти "Снігову спільноту": що подивитися на вихідних
16:35
німецька вівчарка_собака
Дослідники з США з'ясували, що сигаретний дим може викликати рак у собак
16:23
діти, війна
Росіяни перевіряють дитячі свята на ТОТ на наявність українських символів, - Спротив
16:16
Оновлено
єврейська громада україни
Блінкен, Боррель та Бербок відвідають Близький Схід на тлі розширення конфлікту у Газі
16:01
Ексклюзив
вогневі точки біля Євпаторії
Після ударів по Євпаторії стало зрозуміло, що система російської ППО - друшлаг, - Гуменюк
16:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Мистецтво на крові. Куди поділися мільярди Міноборони, які мали піти на форму та труси?
15:55
В Україні створили бойового робота, який може проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV