Так. Поточна лінія американської адміністрації місцями справедливо дуже дратує багатьох українців. Бо можна ж швидше, більше, рішучіше. Так, можна. Але віра, що гірше бути не може — в чистому вигляді логічна помилка.

Перше. В американській історії було дуже багато прикладів набагато менш рішучої політики. Наприклад, в Ейзенхауера щодо Ізраїлю чи Кореї. Айк взагалі був великий деескалатор.

Друге. Коли кандидати — Трамп і його віцепрезидент — відверто кажуть, що їм на тебе начхати, вони змусять тебе вести перемовини, а питання постачань зброї обходять, доволі дивно робити з цього висновок, що Трамп прийде і змінить свою риторику і дії на протилежні. Тому що він має чи тому, що він республіканець, чи ще з якоїсь вигадано причини з голови.

Звісно, може, він і змінить риторику і політику у кращому для нас вигляді, бо політика справа мінлива. Але які причини вважати, що це станеться неодмінно? Які на це шанси? Які аргументи цю позицію підкріплюють? Те, що демократи "погані"? Але з того не йде висновок, що Трамп стає "гарним". Те, що "Салліван кококо деескалація"? Ви Венса і сина Трампа читали й слухали?

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Це я вже не кажу про внутрішній аспект. Відверті авторитарні замашки, праворадикальна риторика й оточення, величезний сегмент прихильників — екстремальні релігійні фанатики чи конспірологи. qanon один чого вартує. Плюс спроби реально хакнути американську систему стримувань і противаг, на яких тримається демократія.

От цікаво. Країна, яка буде переживати гостру політичну кризу зі спробою розв'язати накопичені проблеми та розкол доливанням у багаття бензину (а це і є політика Трампа), буде ефективним помічником Україні й демократіям по всьому світу? Це ж саме так працює? Чи ні?

Реально у зневазі до поточної адміністрації (коли справедливої, коли ні) все ж не треба забувати всієї сукупності доступної інформації про рудого пацієнта. Воно корисне, щоб не забувати просте життєве правило. Приблизно завжди може бути гірше ніж зараз.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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