В усіх ці безумних суперечках навколо Хануки звучав аргумент про свято ворожої держави, якій ми не повинні дозволяти його відзначати у центрах українських міст. І це абсолютно російський наратив.

Ханука — свято не державне, а релігійне. Але є народи та держави, які уважно спостерігають за ставленням до панівних у них релігій. Росія хоче досягти підтримки таких держав і показати Україну як країну, де нищаться релігійні свободи та права меншин. У такий спосіб вони просувають імперську антиукраїнську політику через свою псевдоцеркву, яку захищають.

Читайте також: "Турецький двір" та "міністерство саботажу" Агресори також хочуть, щоб народи світу підтримували їх. Бо поки ситуація для них складна. Ось дивіться таблицю: 97 відсотків поляків, 87 відсотків ізраїльтян і 65 відсотків турків негативно ставляться до Росії. Так, уряди цих країн часто роблять заяви, які ми справедливо критикуємо. Але народи — наші союзники.