Суперечки навколо Хануки — ворожий наратив
Чому міжнаціональний і міжрелігійний мир важливі
В усіх ці безумних суперечках навколо Хануки звучав аргумент про свято ворожої держави, якій ми не повинні дозволяти його відзначати у центрах українських міст. І це абсолютно російський наратив.
Ханука — свято не державне, а релігійне. Але є народи та держави, які уважно спостерігають за ставленням до панівних у них релігій.
Росія хоче досягти підтримки таких держав і показати Україну як країну, де нищаться релігійні свободи та права меншин. У такий спосіб вони просувають імперську антиукраїнську політику через свою псевдоцеркву, яку захищають.
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Агресори також хочуть, щоб народи світу підтримували їх. Бо поки ситуація для них складна. Ось дивіться таблицю: 97 відсотків поляків, 87 відсотків ізраїльтян і 65 відсотків турків негативно ставляться до Росії. Так, уряди цих країн часто роблять заяви, які ми справедливо критикуємо. Але народи — наші союзники.
Я просто назвав сусідів, з народами яких ми перетиналися в історії та не завжди у позитивній ситуації. Але зараз маємо розуміти, що будь-які заяви проти народів, проти юдаїзму, ісламу, католицизму, інших релігій чи конфесій лише посилять антиукраїнські настрої, а це і є планом негідників-агресорів.
Ставлення народів світу до Росії, Фото: Facebook Миколи Княжицького
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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