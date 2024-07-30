Туреччина vs Ізраїль: Ердоган розвертається до "османізму"
Ердоган агресує щодо "головного партнера США поза НАТО": що стоїть за погрозою Анкари ввести війська в Ізраїль
Анкара наразі не може воювати з Єрусалимом, адже обидві столиці однаково залежать від США: це ніби ліва кишеня Пентагону напала б на праву.
Насправді лідер Туреччини декларує зміну політичних цінностей: лідерство у мусульманському світі сьогодні йому значно цікавіше, ніж подальша інтеграція у світ західної політичної демократії.
Локальний арабо-ізраїльський конфлікт Ердоган збирається використати для помпування своєї доктрини турецького ревізіонізму: на рівні з Китаєм, РФ, Угорщиною, Туреччині не дає спокою її імперське минуле.
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Нинішнім лідерам країни кортить якщо не реставрувати кордони "великої Османської імперії", то бодай відновити впливи, включно з Азербайджаном, а також на Північний Кавказ, Татарстан та інші мусульманські регіони Московії. Землі сучасного Ізраїля також входили до складу османських володінь, які турки втратили у територіальних війнах з державами Антанти на початку минулого століття. Це ще один фантомний біль прибічників "османізму".
Політична агресія щодо Єрусалиму — зручний для Ердогана механізм для мобілізації прибічників "ревізіонізму". На тлі обстрілу Ліваном Голанських висот, і готовності Ізраїля відповісти, Ердоган "не кисло" пригрозив Ізраїлю, котрий не відпускає Палестину в автономне плавання: "Ми повинні бути дуже сильними, щоб Ізраїль не міг робити ці речі з Палестиною. Так само як ми увійшли в Карабах, так само як ми увійшли в Лівію, ми можемо зробити подібне з ними. Немає причин, чому ми не можемо це зробити", — Ердоган.
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Схоже, ми його "втрачаємо": Ердоган дуже заганяється, відчуваючи слабкість демократичного устрою, він повертається обличчям до "османізму".
Мало того, що турецький президент назвав ізраїльтян воєнними злочинцями та окупантами, але водночас титулував ХАМАС — "визволителями". Той самий, який є терористичною структурою.
Із заявами турецького лідера все настільки погано, що перепало й Україні: російсько-українська війна вигідна лише "західним військовим баронам" і саме вони "розпалюють це полум'я війни", — Ердоган.
Поступовий поворот від демократичних цінностей Ердогана до мови ворожнечі — доволі симптоматичний і фіксує вагу тих чи інших політичних цінностей. Десятки років Туреччина торувала дорогу в НАТО, куди зрештою потрапила, намагалась достукатися і в ЄС. Та тільки західні інститути показали слабинку нерішучості, Анкара розвертається на 180 градусів. Наразі, це лише декларація, а не прокладений маршрут. Але вельми показовий.
Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel
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