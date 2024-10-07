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OPINION

У 2050 нас буде 25 млн? Повернути виплати ВПО, щоб уникнути кризи 

Микола Княжицький
7 жовтня, 2024 понедiлок
16:49
Погляд

Влада передбачає, що до 2050 року в Україні залишиться тільки 25 млн українців. Про це йдеться в ухваленій Кабміном демографічній стратегії. Чи не занадто песимістичний прогноз? 

Зміст

Я переконаний, що такого сценарію можна уникнути. 

Для цього має терміново змінитися державна політика щодо біженців за кордоном і внутрішньо переміщених осіб. Адже саме вони - головний ресурс нашого демографічного відновлення.

Але маємо все навпаки. Презентувати стратегії Міністерства повернення ми навчилися. Втім попри очевидну шкідливість, Кабмін так і не скасував рішення, внаслідок якого більшість ВПО втратили соцдопомогу.

Для десятків тисяч людей це стало поштовхом спину: вони або поїхали далі за кордон, або повернулись додому в зону бойових дій чи навіть на окуповані території.

В Україні близько 5 млн зареєстрованих ВПО. На початку 2024 року виплати від держави, які складають 2000 грн на місяць отримували понадл 3 млн українців. На осінь 2024, за даними Асоціації молодих ВПО, таких лишилось тільки 600 тис.  

Різке скорочення отримувачів допомоги відбулося після того, як уряд вирішив, що їхній місячний дохід має складати не більше 9000 грн на особу. І таким чином виплати автоматично продовжили тільки для пенсіонерів з інвалідністю і дітей-сиріт. Всі інші, навіть якщо вони за свій кошт орендують житло на новому місці або не можуть знайти роботу, залишилися без допомоги.

Російські підрозділи інформаційних психологічних операцій прийняли бездумний пас від української влади. Скасування виплат подають як зраду Україною своїх громадян.

На той час всім стало очевидно, що рішення влади про скасування виплат деструктивне. Переглянути його вимагали самі переселенці, профільні експерти, політики. Я теж публічно звертався до влади, зробив фільм про цю проблему. Після публічного тиску на той час віцепрем”єрка Верещук заявила, що звернеться до прем”єра Шмигаля з пропозицією розширити перелік ВПО, які продовжуватимуть отримувати соціальну допомгу. Це було у червні. Зараз вже жовтень. Ірина Верещук пішла з Кабміну в Офіс президента, де також займається соціальними питаннями. Але питання досі неврегульоване.

Москва вкладає чималі ресурси, щоб українці зневірились у своїй боротьбі. І на жаль, непрофесійні і безвідповідальні дії влади - найкращі союзники в цьому. 

Це дуже добре, що влада нарешті почула мої заклики і Кабмін ухвалив стратегію демографічного розвитку. Там зібрані правильні думки, констатовано кризові явища. Але ж це лише початок шляху. Я наполягаю, щоб депутати проголосували за мій законопроєкт про основи державної демографічної політики, який передбачає абсолютно конкретні інструменти для виправлення кризової ситуації в демографічній сфері .

Без окремого закону влада, замість розв”язання проблем, і далі буде їх створювати. Україна натомість втрачатиме час і людей.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Микола Княжицький
біженці
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