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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Українська трагедія

Геннадій Друзенко
13 серпня, 2024 вiвторок
10:03
Погляд Геннадій Друзенко

Знаєте в чому головна трагедія цієї війни? Бо вона починалася як війна свободи та тиранії, цивілізації та варварства, світла та темряви

Зміст

У лютому 2022-го це було настільки очевидно, що світ став чорно-білим. І моральна перевага над брутальними окупантами стала нашою основною зброєю. Слова "посередині" та "компроміс" здавалося вмерли в Маріуполі, Бучі та Ірпені в березні 2022-го...

Але коли війна стала новою нормальністю, виявилось, що поза безумовною логікою міжнародного права, яке було і залишається на нашому боці, поза природною моральною вищістю жертви над ґвалтівником, ми виявились схожими на росіян набагато більше, аніж нам би того хотілося, і ніж ми готові визнати.

Така сама (чи ще більше) неефективна держава, такі самі галасливі корумповані можновладці, такий самий критичний брак стратегічного мислення, таке саме бажання конвертувати чужі трагедії у власні статки, така сама готовність воювати чужими життями до переможного кінця, така сама прірва між офіційною ідеологією та реаліями життя.

У цьому дуже важко зізнатись, але за 2,5 роки війни спільний з рф-ією гнилий радянський ДНК став проявлятися в українцях настільки яскраво, що цей факт вже неможливо ігнорувати. Головна його ознака – державоцентричність. Людина для держави (незалежно від якості останньої), а не держава для людини. І цим ми радикально відрізняємося від Європи, куди так декларативно прагнемо.

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За іронією долі, цей спільний з росіянами ДНК навіть сприяє нам на фронті. Безкомпромісність та знайоме з мого дитинства "мы за ценой не постоим" допомагають звершувати дива героїзму та досягати неможливого. Причому, це неможливе далеко не завжди доцільне.

І природно, що всю цю сутнісну схожість з росіянами ми прикриваємо зовнішньою маніфестацією нашої інакшості. Звідси парад топонімічних перейменувань, канселинг російськомовної літератури (зокрема, і тієї, що писали українці), намагання переписати історію в ключі одвічної боротьби українського народу за звільнення від російського імперського ярма et cetera, et cetera, et cetera...

Найбільш непримиренні зелоти, як правило, неофіти. Бо саме їм треба постійно та агресивно доводити, що вони не заплямовані єрессю москвофільства. Цікаво, чи зможе Олег Кіпер зацитувати щось на памʼять зі Стуса, чи знає він, хто такий Анатоль Лупиніс, чи читав "Малоросєйку" Шевельова, аби дослідити коріння "імперськості" частини української культурної еліти?

От у Ковелі давно вже вулиця Гагаріна стала вулицею Клима Савура, вул. Михайла Глінки – вулицею Олени Левчанівської, а вул. Василия Сурикова – вулицею Миколи Міхновського. Звичайно, є там і вулиці Степана Бандери, Євгена Коновальця та Тараса Боровця (засновника УПА). Що аж ніяк не завадило ковельцям фактично узяти в облогу ТЦК, визволяючи здорових молодиків від посилання на фронт – рятувати від московських агресорів Україну. А етнічний українець Сергій Луцюк, колишній очільник Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, брав хабарі незгірше за свого одеського колегу етнічного росіянина Євгенія Борисова. Хоча в Рівному давно вичистили всі рештки імперської та радянської топоніміки.

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Здаватися українським патріотом набагато легше, аніж ним бути. Засвоїти айдентику набагато легше, аніж практикувати етику. Говорити вишуканою українською десь у Тернополі чи Львові легше, аніж волати суржиком і матом десь у шанцях на Донеччині.

Це не означає, що не треба вчити українську чи залишати памʼятник Катерині в центрі Одеси. Це означає, що часто за українською вишиванкою ховається той самий "совєтский чєловєк" – ниций, жадібний, брехливий та сервільний. І чим гучніше він волає "Слава Україні!!!", тим уважніше потрібно дивитись за його руками.

Аби не вийшло, що вивіски ми поміняємо, а сутність ні...

Джерело

Про автора. Геннадій Друзенко, голова Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, громадський діяч

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Радянський Союз
мобілізація
Війна з Росією
русскій мір
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