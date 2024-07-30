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Головна Погляд Уламки містобудівної "реформи". Хто зі "Слуг" далі лобіює інтереси забудовників?
OPINION

Уламки містобудівної "реформи". Хто зі "Слуг" далі лобіює інтереси забудовників?

Ірина Федорів
30 липня, 2024 вiвторок
16:50
Погляд Ірина Федорів

Велика відбудова – це великі гроші. І лобісти інтересів забудовників не здаються

Зміст

Президент не підписав містобудівну "реформу" 5655, яку розкритикував Європарламент і Єврокомісія. У цій "реформі"  Королівський інститут побачив ознаки картельної змови.

Картель – це коли великі гравці в одному секторі домовилися зробити правила гри, вигідні лише їм. Тобто великі забудовники в обхід громадськості, екологів, архітекторів та місцевого самоврядування вирішили створити світ для себе. І допомагають в цьому їм деякі нардепи зі "Слуг народу".

Принаймні про це свідчить низка законодавчих ініціатив. Реєстрація таких проєктів у часі збіглася з  інформаційною кампанією у ЗМІ бізнесмена Ігоря Мазепи, якого Державне бюро  розслідувань звинувачує у махінаціях із землею.

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Дві таких ініціативи (11184 та 11185) подали "слуги" Степан Чернявський, Олександр Горобець, Сергій Бунін і ще майже 20 нардепів. Перша ініціатива подана під "соусом" відбудови та турботи про десятки тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Перший проєкт (11184) дозволяє змінювати цільове призначення землі, якщо містобудівна документація не внесена до земельного кадастру. А це майже вся територія країни, бо Державний земельний кадастр покрив менш як 1% територій. Екологи вже говорять про ризики, а в органах місцевого самоврядування наголошують, - якщо таку ініціативу підтримати, то будуть корупційні схеми. І ми детально проаналізували цей проєкт.

А друга ініціатива (11185) передбачає амністію дерибанникам і карт-бланш чиновникам на відчуження лісів, прибережних та прикордонних смуг, заповідників, ландшафтних парків, пам'яток природи, ботанічних садів тощо. Громадська ініціатива "Голка" писала,  що зараз громади та держава можуть повертати незаконно виділені у приватну власність ліси, землі природно-заповідного фонду та прибережні через суди протягом будь-якого часу, а згаданий колектив нардепів пропонує обмежитися строком у 5 років.

Комітет, який має розглянути такі законодавчі ініціативи очолює, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, авторка скандальної містобудівної "реформи" 5655.

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Інтереси забудовників лобіюють також у комітеті правової політики, який очолює Денис Маслов ("Слуга народу"). Там на розгляді є законодавчі ініціативи, які передбачають, що винуватими у схемах відчуженням майна держави чи громади може бути будь-хто: депутат, чиновник, але не той, хто її врешті отримав (11134 та 11135). Це прямий інтерес бізнесу.

Одночасна поява низки проєктів у парламенті з правилами, які вигідні великому бізнесу, може свідчити про наявність картелю, який взаємодіє із законотворцями.

Картельні змови заборонені європейським законодавством, зокрема  Договором про функціонування європейського союзу. Антимонопольний комітет України теж давно розповідає про шкоду від картелів і зазначає, що вони сильно впливають на зниження добробуту суспільства.

Спеціально для Еспресо

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка, лідерка громадської ініціативи "Голка"

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
Верховна Рада
політика
корупція в Україні
архітектура
Слуга народу
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