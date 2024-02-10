Подивіться, як синхронно вискочили, як "чорти з табакерки", проросійські фріки, диванні (і не зовсім, на жаль) партії в країнах Європи. Очевидно – скоординована проросійська та антиукраїнська (що зараз практично одне й теж саме) кампанія.

Як відповідати?

По-перше: потрібна координація. Принаймні, коментарів, заяв, демаршів.

По-друге: різнорівневий і покроковий сценарій. По простому: не має зразу “кидатися на амбразуру” Президент України чи МЗC. Заяви на рівні парламенту мають отримувати реагування на тому ж рівні. Офіційні, з виконавчої влади – тоді вже МЗС. Ще вище – можуть тоді бути навіть наші демарші.

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По-третє: будь-яка реакція має враховувати цілі, досягнення яких для України є пріоритетними. Якщо хтось хоче, наприклад, спровокувати скасування важливого для нас офіційного візиту – то треба мати декілька сценаріїв: короткостроковий, середньостроковий і стратегічний.

І ще багато нюансів… Але хтось же має це нарешті скоординувати!

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Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

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