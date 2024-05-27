Тому що вони мріють про те, щоб просто посісти місце Путіна, а далі, як ми знаємо, Крим не бутерброд.

Водночас нам потрібні люди, які візьмуть на себе відповідальність за майбутнє територій по той бік поребрика.

Це означає, що нам доведеться навчитися розрізняти між корисними та шкідливими росіянами. Підтримувати перших і ганьбити других.

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Тільки так ми можемо пояснити всьому світові, яку поведінку Україна вважає бажаною, а яку небажаною. Позиція "всі однакові" програшна, і не лише тому, що її не розуміє світ, а й тому, що нам тоді доведеться самим наводити лад на північних теренах, замість відновлювати й розвивати Україну.

Чітка публічна позиція з приводу української перемоги й російської поразки, щодо відновлення територіальної цілісності й покарання злочинців, щодо покаяння передусім за власні попередні судження, активна допомога ЗСУ грошима або власними збройними зусиллями, чітка позиція щодо деімперіалізації та деколонізації РФ - це вхідний квиток до подальшої розмови. Всі інші -- за російським військовим кораблем.

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Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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