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OPINION

Якщо влада не проведе реформи, то їх проведе Путін

Борислав Береза
12 січня, 2024 п'ятниця
18:00
Погляд Борислав Береза

Мій покійний тато завжди казав "Можна коняку привести на водопій, але не можна примусити її напитися"

Людині можна показати, як стати щасливою, але не можна примусити хотіти стати щасливою. Людина сама повинна захотіти. Так само людині можна дати інформації, але лише сама ця людина повинна зрозуміти та зробити висновки.

Так, інформацію давати треба. Але якщо замість інформації людину годують інформаційним лайном, то не треба дивуватися помилковим висновкам.

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Тому зневіра, розчарування та розпач, що сьогодні панують серед великої кількості українців — є нічим іншим, ніж наслідками дебільної інформаційної політики Зеленського та його посіпак. Коли людям зранку до ночі розповідають про "два-три тижні", контрнаступ та каву в Криму, то зароджують невиправдано завищені очікування. А ще на це додаються корупція та факапи влади з відсутністю покарання. Це ще більше підштовхує людей до зневіри та розпачу, які підточують нас більше, ніж всі війська та ІПСО Кремля.

Інформаційна політика України повинна бути змінена.

Але якщо люди, що відповідають за цей напрямок, вміють виключно брехати, дарувати ілюзії та розповсюджувати чорнуху, то марно від них очікувати чогось іншого.

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І ще одне, інформація повинна ґрунтуватися на реальних фактах, подіях та досягненнях. Без казок, що розраховані на підтримку рейтингу. Інакше у нас будуть і далі мільйони дронів літати серед мільярдів віртуальних дерев в очікуванні якихось травневих шашликів.

А нам треба інше. Потрібні зміни. Потрібні реформи. Для тих, хто цього не розуміє я нагадаю слова Кахи Бендукідзе: "Якщо не ви проведете реформи, то Путін їх проведе на території України. І тоді не український уряд стане займатися всіма питаннями, а цим займатиметься уряд Російської Федерації". Робіть висновки, Володимире Зеленський. Ще не запізно.

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Володимир Зеленський
Війна з Росією
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