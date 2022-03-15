Поїзди не зупинятимуться: станцію метро "Лук'янівська" пошкодило вибуховою хвилею (ФОТО)

Про це повідомляє Київський метрополітен у своєму телеграм-каналі.

"Вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції "Лук'янівська" та службові приміщення", - йдеться в повідомленні.



Також у метрополітені повідомили, як ходитимуть поїзди метро сьогодні, 15 березня.

Рух по червоній лінії організовано від "Шулявської" до станції "Університет".

По синій лінії поїзди курсують від "Героїв Дніпра" до станції "Теремки", без зупинки на станціях "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого"

Зелена лінія працює від станції "Сирець" до "Видубичі", без зупинки на станціях: "Лук'янівська", "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота".

Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".

Нагадаємо, сьогодні рано вранці в Києві пролунала низка вибухів, повітряна тривога працювала майже 3 години. Один з снарядів влучив у багатоповерхівку у Подільському районі.

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