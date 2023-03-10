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Похорон Да Вінчі, великі руйнування у Бахмуті, заява Обрана про світову війну та захоплена в Україні зброя НАТО в Ірані. Світові ЗМІ про Україну 10 березня

Юрій Мартинович
10 березня, 2023 п'ятниця
21:40
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань 10 березня – похорон легендарного Да Вінчі, молодого українського солдата, який загинув під Бахмутом, чому Росія має такий сильний контроль над ядерною енергією Європи, імовірність переростання війни в Україні в глобальний конфлікт зростає, заявив Орбан

Про це і не тільки світові ЗМІ писали 10 березня:

The New York Times:

У The New York Times написали про натовпи українців, які сьогодні оплакували легендарного "Да Вінчі", молодого українського солдата, який загинув під Бахмутом.

Дмитро Коцюбайло був підлітком, коли дев’ять років тому вийшов на барикади на Майдані Незалежності в Києві, приєднавшись до тисяч українців, які вимагали гідного ставлення до них і звільнення від російського ярма. У п’ятницю його повернули на ту саму площу у відкритій труні, коли тисячі українців зібралися вшанувати хлопця, який став відомим  солдатом і символом українського опору.

Коцюбайла більше знали під позивним "Да Вінчі", який він отримав, бо колись мріяв бути художником. Але він так і не отримав шансу: невдовзі після участі на Майдані, він приєднався до української армії, щоб боротися з російськими повстанцями на сході України. За ці роки Да Вінчі став одним із найвідоміших бійців України та командиром батальйону. Загинув під Бахмутом 7 березня, був смертельно поранений під час російського штурму. Йому було 27 років.

Крім цього американські журналісти The New York Times написали статтю про те, чому Росія має такий сильний контроль над ядерною енергією Європи. Нові джерела енергії для заміни нафти та природного газу виявилося легше знайти, ніж позбутися залежності від "Росатома", державного ядерного супермаркету. Защемлені циліндри побудованих Росією атомних електростанцій, які всіяні ландшафтом Європи, є видимим нагадуванням про вирішальну роль, яку Росія все ще відіграє в енергопостачанні континенту. Після війни в Україні Європа з приголомшливою швидкістю намагалася відмовитися від російської нафти та природного газу. Але подолати давню залежність від величезної атомної промисловості Росії є набагато складнішим завданням.

Росія через свою гігантську державну атомну енергетичну компанію "Росатом" домінує у світовому ланцюжку ядерних поставок. У 2021 році він був третім за величиною постачальником урану в Європі, на нього припадало 20 відсотків від загального обсягу. У п'яти країнах Європейського Союзу кожен реактор — загалом 18 — побудований Росією.

Також The New York Times показали супутникові знімки, що демонструють великі руйнування після важких боїв у Бахмуті. На нових супутникових знімках міста на сході України, де місяцями точиться жорстока битва, видно, що мости через стратегічно важливу річку зруйновані.

Одні з найчіткіших супутникових знімків східноукраїнського міста Бахмут за кілька тижнів показують значні пошкодження житлових будинків, мостів і промислових підприємств після тижнів важких бомбардувань і вуличних боїв. На одному знімку, зробленому в понеділок компанією Maxar Technologies, видно, що мости через річку Бахмутівка зруйновані. Річка розділяє місто і може бути використана Україною як оборонна лінія для стримування наступу Росії.

The Washington Post:

У The Washington Post написали про травматичний стрес, що це невидима рана українських воїнів, адже щоночі спогади солдатів переслідують їх.

Після більш ніж року війни українські солдати відчувають інтенсивні симптоми психологічного стресу, включаючи кошмари, поганий сон, почуття провини, тривогу та панічні атаки, згідно з інтерв’ю з військовими по всій Україні та психологами, які їх лікують. Деякі солдати звернули зброю на себе, померши самогубством. Інші тихо страждають у лікарнях і на військових базах, під час візитів додому та на передовій, де вони стикаються з постійною загрозою російських атак, навіть якщо їхні симптоми спровоковані або посилюються через струс мозку від артилерійського обстрілу.

Проблема є виснажливою, широко поширеною та її нестерпно важко лікувати в країні, яка — навіть далеко від полів битв — перебуває під постійною загрозою нападу. Поширена втома та психічна травма серед солдатів, які часто непомітні, є ще одним важким викликом, з яким українська армія має зіткнутися, намагаючись захистити країну від російського нападу, що триває.

Politico:

У Politico звернули увагу на те, що президенту України Володимиру Зеленському вже вдруге відмовили від виступу на церемонії "Оскар". Володимир Зеленський робив численні публічні виступи з початку війни Росії проти України, виступаючи в парламентах і культурних заходах по всьому світу. Але є одне місце, яке продовжує опиратися українському президенту: церемонія вручення премії "Оскар". Як повідомляє американське поп-культурне видання Variety з посиланням на свої джерела, організатори церемонії відмовився дозволити Зеленському з’явитися на 95-й церемонії нагородження, запланованій на ніч з неділі на понеділок.

Крім цього, там написали про слова прем’єр-міністра Угорщини, який просуває російський наратив про війну в Україні, а саме, що третя світова війна близько. Імовірність переростання війни в Україні в глобальний конфлікт зростає, заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Виступаючи в ефірі державного каналу, лідер Угорщини розкритикував західні столиці та звинуватив союзників України в розпалюванні конфлікту через економічні інтереси.

"Світ ще ніколи не був таким близьким", — сказав Орбан, "коли локальна війна може перетворитися на світову".

Прем’єр-міністр Угорщини також заявив, не надавши доказів, що партнери Києва можуть відправити війська на допомогу Україні, яка бореться з повномасштабним вторгненням президента Росії Володимира Путіна.

"Ми дуже близькі, на мій погляд, до того, щоб це було винесено на стіл як серйозна пропозиція для союзників — солдатів країн-союзників України — також перетнути кордон", — сказав він.  

Також у Politico написали статтю про те, що Зеленському нічого не залишається, як попросити своїх бійців утримати Бахмут, але поки що.  Американські генерали кажуть, що український президент правий, не виходячи з м'ясорубки бою в Бахмуті. Відомо, що французький імператор Наполеон Бонапарт не бажав відступати. "Яким би вмілим чином не був здійснений відступ, він завжди знижує моральний дух армії", — зазначив він. "У бою ворог втрачає практично стільки ж, скільки і ви; під час відступу ви програєте, а він ні". Президент України Володимир Зеленський, схоже, такої ж думки — під час війни він не хотів покидати соледобувне містечко Соледар на початку цього року після майже шестимісячної боротьби, а тепер відхилив пропозиції відійти від ще більш тривалої та запеклої боротьби в сусідньому Бахмуті.

В українських лавах панує закулісне занепокоєння щодо продовження цієї майже 9-місячної битви під Бахмутом. Раніше цього тижня міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив журналістам, що "якщо українці вирішать змінити позицію, я б не розглядав це як оперативну чи стратегічну невдачу".

The Guardian:

Британські журналісти написали про те, за словами поліції Девону, смерть українського біженця-підлітка не викликає підозр. 14-річну Альбіну Євко знайшли без свідомості на пляжі Доліш у суботу після того, як повідомили про зникнення, і її доставили вертольотом до лікарні Королівського Девону та Ексетера, де вона пізніше померла.

Після патологоанатомічного дослідження поліція Девона і Корнуолла заявила в п’ятницю, що може підтвердити відсутність причетності третіх осіб і смерть Альбіни не викликає підозр.

Альбіна приїхала з матір’ю Інною Євко до Великобританії після прориву російського вторгнення.

Також The Guardian написали про британського прем'єр-міністра Сунака, який прибув до Парижа на саміт з Макроном і відзначив явний відхід від позиції Бориса Джонсона. Війна в Україні завершиться за столом переговорів, заявив Ріші Сунак, пообіцявши підтримати Володимира Зеленського, щоб він був у "найкращому місці для цих переговорів".

Хоча прем’єр-міністр зазначив, що зараз не час для тих мирних переговорів, він знову зобов’язався надати Україні додаткову підтримку, щоб забезпечити їй перевагу на полі бою.

CNN:

У CNN написали про те, що Росія відправляє до Ірану частину захопленої в Україні зброї США. Росія могла дістати на полі бою деяку зброю та обладнання, наданого Україні США і НАТО, і відправити їх до Ірану. На думку США, Тегеран спробує перепроектувати системи. Про це CNN розповіли чотири джерела, знайомі з цим питанням. За їхніми словами, за останній рік зафіксовано кілька випадків, коли російські сили захопили переносну зброю, включаючи протитанкові комплекси Javelin і зенітно-ракетних комплексів Stinger, які українські війська іноді були змушені залишити на полі бою, розповіли джерела телеканалу.

Джерела відзначають, що в багатьох із цих випадків Росія відправляла обладнання в Іран для розбирання та аналізу, щоб, імовірно, іранські військові спробували створити свою власну версію зброї. Також зазначається, що Росія вважає – постачання трофейної західної зброї Ірану стимулюватимуть Тегеран продовжувати підтримувати війну Росії в Україні.

Також у CNN написали статтю про те, що Росія перевіряє обороноздатність Українського неба рідко використовуваними ракетами. Ракетна атака Росії вночі в четвер засипала Україну низкою ракет, що стало одним із найбільших повітряних нападів Москви за кілька місяців. Майже півмільйона людей залишилися без світла в Харкові, другому за величиною місті України, після останнього шквалу ракет. Через те є занепокоєння щодо того, наскільки ефективно Україна може протистояти таким бомбардуванням.

"Вони надсилають дуже сильний сигнал усім в Україні і, можливо, деяким нашим біженцям за межами України, що життя дуже далеке від повернення до нормального, незважаючи на те, що протягом останніх тижнів було більш спокійно", – сказав Олександр Роднянський, економічний радник Зеленського.

Але подібні повітряні удари не спричинлять перемоги Росії у війні, кажуть західні експерти.

Обмежені запаси Росії означають, що малоймовірно, що вона здійснить серйозний прорив у війні в небі, доки її військово-повітряні сили не зможуть отримати перевагу над Україною.

Крім цього у CNN написали про те, що за словами офіційних осіб, президент Джо Байден сподівається послабити серйозне джерело напруги з Європою під час зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Білому домі в п’ятницю.

Суперечка є технічною, але дуже суперечливою. Це відбувається в момент – через рік після вторгнення Росії в Україну – коли єдність між США та їхніми європейськими союзниками вже піддається випробуванню.

Сварка зосереджена на положенні знакового закону Байдена про зниження інфляції, яке передбачало податкові пільги для електромобілів. Відповідно до закону, для того, щоб отримати кредит, транспортні засоби повинні отримувати певний відсоток матеріалу для своїх акумуляторів із Північної Америки або країн, які мають угоду про вільну торгівлю зі США, чого ЄС не має. Закон обурив деяких головних союзників Сполучених Штатів, як-от ЄС, які кажуть, що їхні країни покарані. Та час невідповідний, оскільки Байден працює над збереженням трансатлантичної єдності, оскільки війна в Україні йде вже другий рік.

BBC:

Британські журналісти BBC написали про те, що відбувся похорон британського гуманітарного працівника Кріса Паррі, який загинув на сході України в січні. 28-річний Кріс, який народився в Труро, штат Корнуолл, і жив у Челтнемі, помер разом із колегою-волонтером Ендрю Бегшоу, 47 років.

Gazeta Wyborcza:

Польські журналісти поспілкувалися з Ніко Ланге, німецьким експертом з питань безпеки, який пов’язаний з ХДС. Він заявив, що Україна може перемогти і не треба боятися про це говорити. "Ми повинні підтримати Україну, щоб вона змогла цього досягти, і війна буде коротшою", – наголосив він.  

Також у Gazeta Wyborcza написали про мережу Ашан, яка відкриває нові магазини в Росії. Французька мережа магазинів хоче відкрити нові приміщення в Росії. Там продаватиметься майже виключно продукція власних брендів. Ашан не тільки не пішов з Росії після вторгнення в Україну. В країні агресора йому стає ще комфортніше.

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