Поки Путін при владі, миру не буде, - екскомандувач НАТО в Європі сер Річард Ширрефф

Про це повідомляє BBC.

"Це майже напевно є визнанням того, що спроба просування по кільком напрямкам зазнала невдачі і, швидше за все, передвіщає концентрацію сили в іншій області", – розповів Сер Річард Ширрефф.

На його думку, ці маневри можуть свідчити про певну форму обману.

"Поки Путін у Кремлі, в Європі не може бути миру", – сказав сер Річард, описуючи диктатора, як "заплямованого кров’ю автократа".

За його словами, НАТО має забезпечити, щоб війна "залишалася холодною, а не гарячою війною" з Росією, і каже, що це означає, що НАТО готується до війни в усіх відношеннях.

"Ми ще не бачили того наростання потенціалу НАТО, яке, на мою думку, буде важливим, якщо НАТО збирається стримувати будь-яку подальшу агресію", - наголосив екскомандувач.

Додамо, раніше міноборони Великої Британії повідомило, що російські війська відступають до Білорусі та РФ для переформування.

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