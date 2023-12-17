Політичний шантаж республіканців більше шкодить США, але допомога все одно буде, - дипломат Брайза

Що відбувається у світі і у Вашингтоні? Ми не встигаємо реагувати на різні та суперечливі сигнали. В Кремлі торжествують і готуються затягувати війну та відчувають слабкість у рішеннях Заходу. Ми в Україні надзвичайно переживаємо, адже залежимо від допомоги від США.

Cитуація у Вашингтоні - це щось абсолютно несподіване для мене, а виходячи з наших з вами попередніх розмов, які я дійсно завжди люблю і ціную, це щось абсолютно несподіване і для вашингтонської політичної еліти, тому що підтримка продовження військової та фінансової допомоги Україні є дуже сильною в Конгресі.

Отже, сталося те, що невелика група крайніх республіканців, прихильників Трампа, так звана група MAGA, змогла політично шантажувати президента Байдена, мовляв: "Добре, ми знаємо, що ви хочете цієї допомоги для України, можливо, ми теж, але ми не дамо їй зелене світло допоки ви не погодитесь на те, чого ми хочемо, а саме захисту південного кордону Америки. Ми говоримо про кордони України і ми хочемо їх захищати. Так, але давайте спочатку захистимо кордони США.

Я думаю, що це смішно, безвідповідально і шкодить репутації Америки у світі, але такою є наша реальність.

А які сигнали надсилають з Кремля до Вашингтону? І кому ще Путін сигналізує крім Трампа. І наскільки сильно це впливає на допомогу Україні?

Путін дуже щасливий. Він сказав про це на днях під час своєї великої прес-конференції, яку він пропустив минулого року, тому що Росія погано проявляла себе на полі бою. Цього року він провів велику конференцію і сказав, що впевнений, що Росія виграє війну, тому що Сполученим Штатам увірветься терпець у підтримці України.

Думаю, що він помиляється, а республіканці, які спричиняють цей політичний безлад щодо допомоги Україні, постраждають від цього політично.

Втім Україні від цього не легше. Тож цей великий політичний балаган у Вашингтоні є великим подарунком для Путіна, по-перше, тому що він шкодить здатності України продовжувати свій наступ, а по-друге, тому що він також підриває лідерство США у світі та нашу здатність бути так званим лідером Вільного Світу. І це найганебніший момент для американської зовнішньої політики, який я можу пригадати за все своє доросле життя.

Надзвичайно серйозно ставлюсь до ваших оцінок ситуації. Тому просив би чесно відповісти, чого на вашу думку слід чекати Україні в наступні кілька місяців від США. Чи є "план Б" у Байдена?

Плану Б у Байдена немає. Що йому потрібно зробити, і я сподіваюся, що він це зробить, так це погодитися на те, чого хочуть крайні республіканці, в саме змінити політику своєї адміністрації щодо імміграції на південному кордоні США з Мексикою і виділити більше грошей для південного кордону. Я не налаштований песимістично щодо того, чи надійде допомога Україні, чи ні. Мене турбують терміни, оскільки переговори триватимуть кілька тижнів. Знаючи президента Байдена, гадаю, що врешті-решт він погодиться на такий політичний шантаж і дасть республіканцям те, що вони вимагають щодо захисту кордону США з Мексикою, щоб отримати цю допомогу для України.

Це жахливий прецедент в американській внутрішній і зовнішній політиці. Але я думаю, що Байден врешті-решт поступиться, і Україна отримає ці гроші. Питання лише в тому, коли це станеться.

З іншого боку з експертного середовища надходять тривожні сигнали про те, що ЗСУ повинні готуватися до багато ешелонованої оборони. Це означає, що можливо до нас не надійдуть додаткове наступальне озброєння. Можливо США не хочуть піднімати градус ескалації. Відбулися консультації в третіх країнах. Можливо за участі Орбана, можливо за допомогою китайських товаришів, де було сказано, що швидке отримання F-16 може принципово змінити ситуацію на фронті.

Як на мене, адміністрація Байдена взагалі не переймається тим, що говорять китайці чи Віктор Орбан. Орбана взагалі дуже не люблять у Вашингтоні, тому що те, що він робить, є очевидно проросійським. Хтозна, які саме корумповані зв'язки стоять за цим, але довірою у Вашингтоні він однозначно не користується.

У певному сенсі, навіть гіршому для моєї країни, те, що відбувається, - це просто витончений політичний випадок шантажу з боку крайнього крила Республіканської партії президента Трампа, який, відверто кажучи, зруйнував політичну партію, яку я колись любив. Тут не про стратегію, а про жахливий приклад внутрішньополітичної дисфункціональності США, але я впевнений, що Україна отримає F-16 та ракети більшої дальності. І дуже шкода, що адміністрація Байдена так довго затягує з проханням України про надання цієї зброї. Якби вони забезпечили її на початку, то ситуація на полі бою була б зовсім іншою і, звісно, на користь України.

В цей четвер Путін кілька годин розповідав росіянам як йому успішно вдається воювати проти України та не подав жодних сигналів про те, що він готовий вести будь які перемовини. Яке ваше бачення дипломатичного шляху закінчення війни?

Наразі я так не думаю. Сі Цзіньпін намагається зміцнити своє партнерство з президентом Путіним, щоб послабити США на світовому рівні.

Те, що відбувається між Сі Цзіньпіном і Путіним, схоже на те, що відбувається в Конгресі США з республіканцями.

Саме тому, що Байден хоче цієї підтримки для України, крайні республіканці виступають проти. Так само і Сі Цзіньпін, який радо вітав би припинення війни, хоче підірвати лідерство США і лідерство Байдена у світі. Тому він збирається залишатися з Путіним. Сказавши це, я вважаю, що Сі Цзіньпін, як і Ердоган тут, в Туреччині, хотів би, щоб війна закінчилася, але наразі він дуже радий співпрацювати з Путіним, а не підштовхувати його до переговорів. Натомість він готовий підштовхувати Україну до переговорів, щоб та відмовилася від своєї суверенної території, одночасно послаблюючи США. На жаль, це так.

Байден каже про непохитну рішучість США, але хто фактично заплатить в український бюджет необхідну суму коштів для підтримки нашого війська і для макроекономічної підтримки нашої країни. Якщо у США відбудуться дебати, які закінчаться зменшенням фінансування, то наскільки активно будуть готові працювати Париш і Берлін?

Зараз у Раді Європи точаться дебати щодо грошей для України, які блокує Віктор Орбан - йдеться про 51 мільярд євро. Я думаю, що він зрештою поступиться. Орбан завжди поводиться нестратегічно по відношенню до трансатлантичної спільноти та егоїстично - тобто тільки для себе, тільки для Угорщини. Тож він або надасть свою згоду разом з іншими членами ЄС на надання фінансової допомоги Україні, або ж він не матиме вибору, якщо окремі країни-члени вирішать це зробити. Втім цілком очевидно, що багато країн-членів ЄС збираються надавати Україні допомогу незалежно від того, що скаже Віктор Орбан. Як ви вже згадали, серед них Німеччина, Франція, Великобританія, хоч вона не є членом ЄС, але допомогу надасть, а також країни Північної Європи. Президент Зеленський на днях відвідав Осло, і лідери країн Північної Європи заявили, що вони нададуть Україні потрібну допомогу. І я вірю, що Сполучені Штати також її нададуть. Просто політично неможливо, щоб США припинили свою підтримку України. Вони її відкладають через ці безглузді внутрішньополітичні дебати, про які я вже згадував.

Чи існують на Заході сили, які готові слухати пропаганду Путіна. Наскільки Захід є стійким в українському питанні?

Як я вже казав, у США є крайні республіканці, які підтримують Трампа, і які підтримають все, що спрямоване проти Байдена і вони ніколи не зміняться.

Окрім того, по всій трансатлантичній сім'ї - і в США, і в Європі, є певні політичні діячі, які отримують хабарі від російських служб в обмін на відстоювання проросійських позицій, і ми все частіше чуємо про такі випадки.

Я не стверджую, що хтось із американських політиків бере гроші від Путіна, але в Європі це, безумовно, відбувається, і, можливо, відбувається і в Сполучених Штатах. Я намагаюся сказати, що, врешті-решт, не лише моральність, правильність і сила боротьби України, яка полягає в її виживанні, зрештою об'єднає всіх нас у трансатлантичному співтоваристві для надання Україні необхідної допомоги, але й стратегічний імператив також підштовхне нас у цьому напрямі.

Є люди, які стверджують, що, знищуючи таку кількість російського військового потенціалу, Україна, очевидно, не лише виконує важку, жахливу і смертельно небезпечну роботу, збільшуючи безпеку для нас усіх, але й зменшує ймовірність того, що Росія піде далі після України і нападе на територію НАТО. Розумні люди це усвідомлюють, і нам просто потрібно трохи часу, щоб розібратися з цією безглуздою передвиборчою політикою в США.

Що у США говорять про генерала Залужного. І що могли між собою обговорювати Байден і Зеленський?

Як на мене, галас навколо вживання генералом Залужним терміна "патова ситуація" - не лише у Вашингтоні, а й в Україні - підживлює дискусію про те, чи не озвучує президент Зеленський занадто позитивні оцінки ситуації на полі бою. Дійсно хорошими джерелами інформації про українців для США та союзників є соціальні мережі. Зрозуміло, зараз контрнаступ не просувається на суші, хоча він є в Чорному морі. Креативність України, її морські та повітряні безпілотники дійсно завдали великої шкоди Чорноморському флоту Росії, змусивши його передислокуватися подалі від української території до Новоросійська. Про цю історію в медіа говорять недостатньо голосно. Але на суходолі росіяни встигли окопатися на своїх оборонних позиціях, зробивши так, щоб їх було набагато важче витіснити.

Зрештою, ми на Заході не допомагаємо Україні як належить, тому що досі не передали Україні те, про що вона так давно просить, а саме - винищувачі F-16 та ракетні системи більшої дальності, які вкрай необхідні для успіху України. Тому я вважаю, що президенту Зеленському важливо бути максимально чесним з українським народом, зі США і нашими союзниками по НАТО в тому, що Україна воює мужньо і ефективно. І жоден військовий НАТО навіть не наважився би зробити те, що робить Україна без переваги в повітрі, а це означає, що Україна повинна отримати F-16 і ракети більшої дальності.

Перспективи впровадження ленд-лізу, як певного страхового механізму. Чи зробили вже американські законодавці всі необхідні кроки, щоб почати давати Україні зброю в борг?

Гадаю, що це можливо. Саме так розвивалася політична ситуація в США рік тому, але зараз, коли ми потрапляємо в божевільний цирк передвиборчих президентських перегонів у США, все стає непередбачуваним і залежить від переговорів на кшталт тих, про які ми говорили - про зміну Байденом своєї політики щодо захисту південного кордону США в обмін на згоду крайніх республіканців на допомогу Україні.

Тож на даний момент, одному Богу відомо, що станеться.

Пригадуєте, кілька місяців тому ми розмовляли з вами, пане Борковський, і я говорив, що доля допомоги Україні значною мірою залежить від того, кого буде обрано наступним спікером Палати представників Конгресу США. Тоді мова йшла про двох кандидатів, і жодного з них не обрали. А спікером Палати представників став Майк Джонсон - палкий прихильник президента Трампа, який рішуче налаштований змусити Байдена зробити такий політично принизливий крок та змінити свою політику щодо імміграції в США в обмін на підтримку України. І ця боротьба, на жаль, триватиме наступні кілька місяців.