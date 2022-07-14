"Польща окупує Західну Україну і цей процес вже почався": РНБО про фейки росЗМІ
Нині Росія запустила фейкову інформацію про законопроєкт, який дає полякам особливий статус в Україні, що надалі допоможе "окупувати" західні області
Про це інформує в телеграмі Центр протидії дезінформації при РНБО України.
"Основний наратив, що сьогодні просувають російські ЗМІ: Законопроєкт про особливий статус для громадян Польщі, який у понеділок вніс до Верховної Ради президент України Володимир Зеленський, з кожним днем набирає дедалі більшого резонансу на території РФ", - йдеться в повідомленні.
Російські пропагандисти поширюють думку про ніби окупацію Західної України Польщею. РосЗМІ повідомляють - цей процес вже почався.
Подібні фейки Росія вже "випускала". Це робить, аби послабити військову та гуманітарну підтримку, яку надає Польща.
"Мета дезінформаційної кампанії РФ - дискримінація Польщі та налаштувати поляків та українців одне проти одного", - додають в ЦПД.
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