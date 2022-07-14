Про це інформує в телеграмі Центр протидії дезінформації при РНБО України.

"Основний наратив, що сьогодні просувають російські ЗМІ: Законопроєкт про особливий статус для громадян Польщі, який у понеділок вніс до Верховної Ради президент України Володимир Зеленський, з кожним днем набирає дедалі більшого резонансу на території РФ", - йдеться в повідомленні.

Російські пропагандисти поширюють думку про ніби окупацію Західної України Польщею. РосЗМІ повідомляють - цей процес вже почався.

Подібні фейки Росія вже "випускала". Це робить, аби послабити військову та гуманітарну підтримку, яку надає Польща.

"Мета дезінформаційної кампанії РФ - дискримінація Польщі та налаштувати поляків та українців одне проти одного", - додають в ЦПД.

Фейки російської пропаганди за 14 липня: росіяни заперечують блокаду українського експорту та кажуть, що Україна продає західну брою.

13 липня Росія поширювала фейк, нібито небілений офісний папір російського виробництва має корисні для здоров’я властивост.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb