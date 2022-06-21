Польский віцепрем'єр Качинський пішов у відставку

Про це глава партії влади Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський розповів в інтерв’ю PAP.

"Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький і, наскільки мені відомо, президент Анджей Дуда прийняли мою відставку", - сказав Ярослав Качинський.

Його на посаді замінить очільник Міністерства національної оборони Маріуш Блащак, а сам Качинський збирається зосередитися на роботі в партії, аби забезпечити їй перемогу на найближчих виборах.

"Не те щоб я переоцінював свою роль, просто партія має відновити свою бадьорість, бо наближається час, який є найважливішим для кожної політичної партії світу. Метою виборів є отримання хорошого результату виборів, а коли йдеться про "ПіС" - то метою є перемога на них та можливість здійснення влади, звичайно ж, у коаліції "Об'єднаних правих", - сказав голова "ПіС".

Нагадаємо, очільник МЗС Польщі вважає кандидатство України в ЄС "вирішеною справою".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb