Польский віцепрем'єр Качинський пішов у відставку
Віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський пішов у відставку та планує зосередитися на роботі партії "Право і справедливість", яку він очолює
Про це глава партії влади Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський розповів в інтерв’ю PAP.
"Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький і, наскільки мені відомо, президент Анджей Дуда прийняли мою відставку", - сказав Ярослав Качинський.
Його на посаді замінить очільник Міністерства національної оборони Маріуш Блащак, а сам Качинський збирається зосередитися на роботі в партії, аби забезпечити їй перемогу на найближчих виборах.
"Не те щоб я переоцінював свою роль, просто партія має відновити свою бадьорість, бо наближається час, який є найважливішим для кожної політичної партії світу. Метою виборів є отримання хорошого результату виборів, а коли йдеться про "ПіС" - то метою є перемога на них та можливість здійснення влади, звичайно ж, у коаліції "Об'єднаних правих", - сказав голова "ПіС".
- Нагадаємо, очільник МЗС Польщі вважає кандидатство України в ЄС "вирішеною справою".
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