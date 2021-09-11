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Помер автор герба Києва Флоріан Юр'єв

11 вересня, 2021 субота
20:44
Суспільство Флоріан Юр'єв

У суботу, 11 вересня, на 93-му році життя помер український архітектор та художник Флоріан Юр'єв

Про це повідомляє "Музей сучасного мистецтва" у facebook. 

Флоріан Юр'єв відомий за проєктом столичної "літаючої тарілки" - будівлі Інституту науково-технічної експертизи та інформації, що розташована на станції метро "Либідська". 

Крім цього, Юрʼєв був співавтором герба Києва (з 1969 до 1995 року), архітектором столичного житлового масиву на "Нивках", співавтором пам'ятника репресованим художникам на території Академії образотворчого мистецтва і архітектури та наземного павільйону станції метро "Хрещатик". 

 

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некролог
художник
герб
архітектор
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