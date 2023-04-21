Помер чемпіон Європи з футболу

Про це оголосив офіційний твіттер "Барселони".

Іспанський клуб не повідомив про причини смерті свого ексфутболіста. Йому було 82 роки.

За "Барселону" Хосеп Марія Фусте зіграв 406 матчів, забив 117 голів. Іспанець виступав за "Барсу" з 1962 по 1972 рік. Також грав за іспанські команди "Кондал", "Осасуну" та "Еркулес".

У 1964 році Фусте став переможцем чемпіонату Європи з футболу.