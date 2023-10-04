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Аналітика

Понад 10 різних бригад задіяно в районі Новопрокопівки. ЗСУ серйозно налаштовані на прорив фронту. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
4 жовтня, 2023 середа
20:32
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Про серйозну налаштованість ЗСУ на прорив фронту в районі Новопрокопівки свідчить те, що зараз тут задіяно понад 10 різних бригад. Серед них артбригади, десантні, механізовані та піхотні

Ситуація на фронті

Зараз головна увага прикута до південного фронту, де з 4 червня триває наш контрнаступ. Вже 4 місяць новосформовані бригади й бригади з досвідом продовжують прогризання через російську оборону, зокрема на Токмацькому напрямку. І саме зараз відбуваються надважливі тактичні бойові дії навколо Новопрокопівки та Вербового.

З боку противника розміщено достатньо значне угрупування. Якщо брати відстань від Копанів до Новофедорівки, там близько 20 ворожих частин рівня "бригада" чи "полк". Наше просування відбувається в надзвичайно складних умовах, з подолання мінних полів і знищенням в цих умовах живої сили та техніки ворога. Оскільки втрати в РФ дуже великі, вони шукають нові ресурси для перекидання саме на цю ділянку фронту.

Новопрокопівка і Вербове

Військовий ТрО, аеророзвідник Олександр Солоньков розповів мені, що кожен день продовжується відповідна робота, яка триває на цьому напрямку доволі довгий час. 

"Росіяни зрозуміли, що це основний плацдарм. Це той напрямок, на який їм доводиться кидати багато додаткових сил. Окупанти намагаються не дозволити подальшому просуванню ЗСУ, намагаються відбивати втрачені позиції. Зараз йде перемелювання резервів РФ", - зазначив Солоньков.

Він подав детальний опис однієї із фортифікацій між Новопрокопівкою і Роботиним та розказав яким чином побудовані лінії оборони. 

"Дуже складно оборонятися коли все на долоні, тому будуються перекриття, які допомагають приховати кількість особового складу, частково приховати просування. Є знімки укріплень, які далі по глибині розташовані, в яких є можливість вести кругову оборону. Чим далі відбувається просування, тим більше шансів знайти якісь більш капітально побудовані та укріплені опорні пункти. Це достатньо типово, таких укріплених пунктів достатньо", - зазначив військовий.

Виробництво систем протидії ворожим безпілотникам

Ворог намагається активно використовувати FPV дрони, і для них потрібна активна протидія. Українську компанію "Інфозахист" вибрали для виконання дослідно-конструкторських робіт.

Директор цієї компанії Ярослав Калінін розповів, що певні бойові результати перенесли з вересня місяця на орієнтовно 20 числа жовтня.

"Ми кажемо про три великі кроки. Перше, застосування комплексу виробництва німецької компанії з пілотованої платформи типу гелікоптер, що було у 2019 р. Цього року взимку ми робили застосування комплексу вже нашої розробки, який показав, що ми рухаємось правильним шляхом. Зараз ми переходимо до того, що цей комплекс буде запущений на безпілотній основі. Тобто, це три великих поступових кроки, які наближають нас до отримання бойового представленого зразка, який суттєво змінить спектр завдань для радіоелектронної розвідки", - підсумував Калінін.

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