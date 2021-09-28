Понад 15 катерів, гелікоптери, морська піхота: у Румунії стартували навчання за участю ВМС України

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

“Формат заходу дає можливість спільно відпрацювати поставлені завдання із залученням не тільки Військо-Морських Сил, а й підрозділів Морської охорони ДПС України та Прикордонної поліції Румунії. Впродовж навчання наші національні тактичні групи мають перетворитися на один злагоджений екіпаж, працювати спільно заради однієї мети - підвищення рівня регіональної безпеки”, – зазначив командувач ВМС контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

В навчаннях беруть участь більш ніж 15 катерів, гелікоптери та підрозділи морської піхоти Румунії та України, морської охорони Державної прикордонної служби України і Прикордонної поліції Румунії, підрозділи спеціального призначення.