Понад 15 катерів, гелікоптери, морська піхота: у Румунії стартували навчання за участю ВМС України
В румунському місті Тульча урочисто відкрили українсько-румунські навчання “Ріверлайн-2021”
Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.
“Формат заходу дає можливість спільно відпрацювати поставлені завдання із залученням не тільки Військо-Морських Сил, а й підрозділів Морської охорони ДПС України та Прикордонної поліції Румунії. Впродовж навчання наші національні тактичні групи мають перетворитися на один злагоджений екіпаж, працювати спільно заради однієї мети - підвищення рівня регіональної безпеки”, – зазначив командувач ВМС контр-адмірал Олексій Неїжпапа.
В навчаннях беруть участь більш ніж 15 катерів, гелікоптери та підрозділи морської піхоти Румунії та України, морської охорони Державної прикордонної служби України і Прикордонної поліції Румунії, підрозділи спеціального призначення.
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