Понад 20 розбійних нападів, серед постраждалих - суддя і мер міста: на Київщині затримали банду ексспецпризначенця СБУ "Сенсея"

Про це повідомляє УП.



"Серед жертв нападників – чиновники, судді, правоохоронці. Розбійники не лише здійснювали напади, але і фільмували жертв на відео і навіть відкрили свій Телеграм-канал", - заявила поліція.



ОЗУ діяло з 2017 року, а його лідером був експрацівник СБУ ("Альфа") Олександр Оверченко, 1978 р.н. під псведо "Сенсей".

Серед злочинів банди: замах на вбивство працівника поліції у Харківській області у 2017 році – зловмисники закріпили під колесом автівки гранату РГД-5, чим завдали потерпілому тілесних ушкоджень;

розбійний напад на суддю апеляційного суду у Броварах 27 квітня 2018 року. Члени ОЗУ катували родину, забрали коштовності, готівку, зброю, викрали сина;

розбійний напад на родину юриста у Києві. Зловмисники прострелили юристу дві ноги, забрали $15 тис., поранили поліцейського під час переслідування;

розбійний напад на it-спеціаліста на Київщині - проникли до будинку, зв’язали господаря, забрали майно та автівки;

розбійний напад на мера 21 грудня 2020 року – зв’язали всю родину, катували, погрожували пістолетом, забрали $10 тис. та коштовності;

розбійний напад на родину експравоохоронця у селі Іванковичі. 5 осіб зайшли до будинку, зв’язали охоронця, розпитували малолітнього сина про місце зберігання готівки, забрали гроші, сервер відеонагляду, два сейфа, ювелірні вироби та документи;

розбійний напад у селі Стоянка на Київщині. Зловмисники проникли до будинку, катували господаря, душили ременем подружжя, вимагали $50 тис., викрали три автівки. Особу Оверченка і його поплічників поліція встановила у квітні 2018 року. У червні 2021 року він запустив Telegram-канал та погрожував поліції. Зазначається, що члени ОЗУ не користувались персональним транспортом, визначали жертв через ЗМІ і соцмережі. До складу входило 4 особи, всі фігуранти затримані. Суд їх взяв під варту без права внесення застави.

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