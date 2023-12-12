Понад тисяча відвідувачів, Жадан та розмаїття книг: у Харкові запрацювала нова книгарня "Книголенд"

На гостей чекала творча зустріч із харківським письменником і волонтером Сергієм Жаданом, а ще книжкові новинки, знижки та кава. Доки одні обирали, що почитати, інші очікували зустрічі з письменником, а після читань вишикувалися в чергу на автограф-сесію, що тривала понад дві години.

Це вже восьма книгарня мережі "Книголенд", що нині працює у Харкові. З початку великої війни до роботи поступово повертали книжкові крамниці, що були пошкоджені чи зруйновані внаслідок ворожих обстрілів. Нова ж книгарня має стати особливим культурним осередком, яких дуже не вистачає нині харків’янам.

"Кожна наступна відчинена книгарня сьогодні – свідчення нашої культурної витривалості. Промовисто про це говорить і та кількість людей, що зібралася на відкриті "Книголенду". Зазвичай активне культурне життя в Харкові призупинилось, і книгарні зараз стають інтелектуальними осередками, що створюють сприятливі умови не лише для читання, а й для спілкування та обміну ідеями. Якщо на початку повномасштабної війни книгарні по всій країні стояли зачиненими, а купувати книжки здавалося зовсім не на часі, то сьогодні ми відчуваємо реальний запит на читання", – зазначив директор мережі книгарень "Книголенд" Ігор Зарудко.

Окрім основного призначення як книгарні, новий "Книголенд" слугуватиме також як подієвий простір. Тут облаштоване місце для проведення літературних зустрічей, заходів і презентацій або ж приємного читання за чашкою кави.

"Сучасні книгарні – не лише про купівлю книжок, а й про загальну атмосферу. Коли ти можеш проходити повз, просто зайти погортати сторінки книжки й залипнути. Атмосфера в книгарні визначається численними деталями, і вони разом створюють особливий характер місця. Тому ми намагалися зробити саме це місце унікальним і привабливим для читачів: затишне інтер'єрне оформлення, широкий вибір літератури та комфортні зони для читання й кавування. Плануємо також зробити книгарню насиченою подіями та зустрічами з авторами", – додає Ігор Зарудко.

Нова книгарня в Харкові чекає відвідувачів за адресою вул. Сумська, 72, БЦ АВЕК.