Понад тисяча відвідувачів, Жадан та розмаїття книг: у Харкові запрацювала нова книгарня "Книголенд"
Новий "Книголенд" відкрили 9 грудня у самому центрі Харкова, на Сумській. Цього дня крамниця зібрала понад тисячу відвідувачів
На гостей чекала творча зустріч із харківським письменником і волонтером Сергієм Жаданом, а ще книжкові новинки, знижки та кава. Доки одні обирали, що почитати, інші очікували зустрічі з письменником, а після читань вишикувалися в чергу на автограф-сесію, що тривала понад дві години.
Це вже восьма книгарня мережі "Книголенд", що нині працює у Харкові. З початку великої війни до роботи поступово повертали книжкові крамниці, що були пошкоджені чи зруйновані внаслідок ворожих обстрілів. Нова ж книгарня має стати особливим культурним осередком, яких дуже не вистачає нині харків’янам.
"Кожна наступна відчинена книгарня сьогодні – свідчення нашої культурної витривалості. Промовисто про це говорить і та кількість людей, що зібралася на відкриті "Книголенду". Зазвичай активне культурне життя в Харкові призупинилось, і книгарні зараз стають інтелектуальними осередками, що створюють сприятливі умови не лише для читання, а й для спілкування та обміну ідеями. Якщо на початку повномасштабної війни книгарні по всій країні стояли зачиненими, а купувати книжки здавалося зовсім не на часі, то сьогодні ми відчуваємо реальний запит на читання", – зазначив директор мережі книгарень "Книголенд" Ігор Зарудко.
Окрім основного призначення як книгарні, новий "Книголенд" слугуватиме також як подієвий простір. Тут облаштоване місце для проведення літературних зустрічей, заходів і презентацій або ж приємного читання за чашкою кави.
"Сучасні книгарні – не лише про купівлю книжок, а й про загальну атмосферу. Коли ти можеш проходити повз, просто зайти погортати сторінки книжки й залипнути. Атмосфера в книгарні визначається численними деталями, і вони разом створюють особливий характер місця. Тому ми намагалися зробити саме це місце унікальним і привабливим для читачів: затишне інтер'єрне оформлення, широкий вибір літератури та комфортні зони для читання й кавування. Плануємо також зробити книгарню насиченою подіями та зустрічами з авторами", – додає Ігор Зарудко.
Нова книгарня в Харкові чекає відвідувачів за адресою вул. Сумська, 72, БЦ АВЕК.
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