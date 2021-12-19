Порошенко: домовленості на умовах Кремля небезпечні і для України, і для наших сусідів, і для всього вільного світу

Порошенко закликав міжнародних партнерів та українську владу з усією серйозністю поставитися до ультиматумів Путіна, повідомляє преслужба "ЄС".

"Оприлюднені московською владою минулої п‘ятниці «пропозиції» стосовно договору зі Сполученими Штатами про "гарантії безпеки" дуже б кортіло назвати безглуздими і проігнорувати. Визнати такими, що зайвий раз доводять хворобливі амбіції Кремля на вершителя долі світу. Як власне і вся решта тамтешніх "пропозицій". Якби ж лише ці заяви дедалі більше не нагадували "мирні пропозиції", які періодично лунали у другій половині 30-х років минулого сторіччя з нацистського Берліна. Схоже, імперська хвороба прогресує нині і в Кремлі", - пише Порошенко у Facebook.

"Цей публічний демарш Кремля є нічим іншим, як реваншистською неоімперською заявкою на новий розподіл світу, окреслення нових розподільчих ліній прямо і буквально по кордонах колишнього СРСР як "виключної московської сфери впливу". У Кремлі, мабуть, забули, що Радянського Союзу вже більше тридцяти років не існує. Там чомусь повірили, що можуть претендувати на "нову Ялту" на "Ялту-2". Таке собі загострення маніакальної туги путінського режиму до відновлення СРСР", - вважає п’ятий президент.

Петро Порошенко наголошує: ядерна зброя, яку Кремль вважає "головним тузом у колоді", - це передусім відповідальність, а не засіб шантажу.

"Кремлівські забаганки "гарантій безпеки", як тепер ще й видно з тексту оприлюднених проектів, сягають далеко за межі двосторонніх відносин США-РФ. Вони напряму зачіпають національні інтереси переважної більшості держав всього євроатлантичного простору. Причому зачіпають саме у тій сфері, яка робить вільний демократичний світ власне вільним світом. Тому відповідь на ці "пропозиції" не може бути тільки відповіддю офіційного Вашингтона. Реагувати мають всі, кого це стосується. А Київ - найпершим", – зауважує лідер "Європейської солідарності".

"Закликаю українську владу не ховатися в карпатських горах. Бути не на лижах, а на передовій життя світу. Не можна зневажати небезпеку подій, що розгортаються у нас на очах. Саме сьогодні вирішується доля України та визначається стратегічний горизонт її розвитку", - наголошує Порошенко.

Він застерігає - будь-які перемовини щодо будь-яких гарантій безпеки з Москвою можуть мати місце за чіткої і безапеляційної згоди Кремля деокупувати захоплені території Донбасу і Криму, виведення всіх своїх окупаційниїх військ і посіпак з території України, повернення контролю над нашим кордоном.

"Допоки цього не сталося - будь-які домовленості з Кремлем нежиттєздатні та небезпечні і для України, і для наших сусідів, і для всього вільного світу", - переконаний Петро Порошенко.

"Закликаю міжнародних партнерів з усією серйозністю поставитися до ультиматумів Кремля, підтвердити принципову позицію щодо неприйнятності встановлення сфер впливу, силової зміни кордонів суверенних держав, рівно як і відкинути нав’язування Москвою права вето на вільний вибір розвитку країни", - пише лідер партії.

Крим та Донбас мають бути повернуті Україні, Придністров’я - Молдові, Абхазія та Південна Осетія – Грузії, російські окупаційні війська мають піти. А Україна, Грузія та Молдова мають зайняти свої законні місця в європейських та євроатлантичних інтеграційних структурах. Головне, на підставі свого власного вибору - наголошує Петро Порошенко.

"Досвід України з 2014 року доводить, що протистояти кремлівському тиску можна і треба. Тим більше, якщо ми хочемо залишатися вільними у вільному цивілізованому світі, здатному захистити свої демократичні цінності. Україна переможе - переможе вільний світ", – резюмує лідер "Європейської солідарності".





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