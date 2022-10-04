Порошенко обговорив із міністром закордонних справ Великої Британії санкції проти російських олігархів та нарощення військової допомоги Україні

Про це Порошенко повідомив у Facebook.

"У Бірмінгемі разом з Мариною подякували міністру закордонних справ Великої Британії Джеймсу Клеверлі та його дружині Сюзанні Джанет Темпл за підтримку України", – написав Порошенко.

"Ми обговорили шляхи нарощення військової допомоги Україні в контексті потреб ЗСУ. А також важливість запровадження пекельних санкцій проти Росії та російських олігархів, які мають майно у Великій Британії", – наголосив п'ятий президент.

"Доніс свою думку про те, що членство України в НАТО стане важливою складовою "Формули Перемоги" над путінським режимом і вагомим елементом стратегії депутінізації Європи і світу. Ми погодилися, що важливо продовжувати в Україні демократичні реформи, забезпечувати верховенство права і підвищувати ефективність боротьби з корупцією", – зазначив Петро Порошенко.

"Дякую Лондону за лідерство у мобілізації європейської підтримки Україні!", – написав Порошенко.

Прискорене членство України в НАТО є однією з 5 складових "Формули Перемоги", яку запропонував Порошенко західним союзникам. Вона включає в себе надання Україні потужної зброї включно з винищувачами і танками, повне ембарго на російські енергоносії, "План Маршалла" для відбудови української економіки та прискорене членство України в ЄС і НАТО.

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