"Дуже важлива дата – 5 років із запровадження безвізу. Це було зроблено всупереч думкам скептиків. Скільки іронії було про те, що переноситься дата надання нам безвізового режиму", – нагадав Порошенко.

Як відомо, для здобуття безвізу з Європейським Союзом Україна виконала 144 критерії.

"Надання безвізового режиму зіграло важливу роль у підвищенні підтримки інтеграції України в Європейський Союз, підвищенні підтримки інтеграції України в НАТО", – переконаний Порошенко. Він зазначає, що безвіз сприяв також збільшенню міжлюдських контактів, коли будь-який громадян України замість того, щоб вистоювати довгі черги в посольствах, отримувати відмови в консульствах без пояснень, витрачати гроші на отримання віз, міг просто з біометричним паспортом поїхати у Європу.

"Сьогодні ми святкуємо 5 років відтоді, як ми стали більш європейцями, більш вільними людьми", – наголошує Порошенко.

"Я хотів би всіх привітати з цією важливою датою. Не забувайте і в цих умовах, у важких умовах війни знаходити приводи для оптимізму. Тримайте кулаки за Україну і щодо рішень Європейської ради про надання нам статусу кандидата, тримайте кулаки за те, щоб ми вибороли собі членство в найбільшій і єдиній ефективній структурі по безпеці – в НАТО. І тримайте кулаки щодо нашої подальшої інтеграції", – закликав Петро Порошенко.