Порошенко привіз авторемонтні майстерні у бригаду, яка воює під Авдіївкою і Бахмутом
Петро Порошенко привіз партію техніки на східний фронт. Три пересувні авторемонтні майстерні, які виготовляють волонтери ГО "Справа Громад" на базі британських вантажівок DAF, передали у підрозділи Окремої президентської бригади ім. Богдана Хмельницького
Майстерні обладнані необхідним для ремонту військової техніки інструментом і дозволяють відновлювати бойові машини, не втрачаючи дорогоцінний час на далекі переїзди до тилових рембаз, про це пише сайт партії "ЄС".
"Думати, куди доставити підбиту техніку — на завод, в ремонтний ангар чи взагалі за кордон — задача не з легких. НАТО створює майстерні за кордоном, куди Україна тягає підбиту техніку на ремонт. Але є речі, які можна зробити тут і зараз. Дати можливість нашим танкам чи вантажівкам продовжувати працювати. І якраз цю проблему вирішує пересувна авторемонтна майстерня", – пояснює Петро Порошенко. Він також зауважив, що під час виготовлення майстерень враховані рекомендації військових.
Підрозділи президентської бригади ведуть наступальні дії в районі Бахмута, Авдіївки, Купʼянська.
Фото: https://eurosolidarity.org/
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