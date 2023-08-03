Порошенко привіз авторемонтні майстерні у бригаду, яка воює під Авдіївкою і Бахмутом

Майстерні обладнані необхідним для ремонту військової техніки інструментом і дозволяють відновлювати бойові машини, не втрачаючи дорогоцінний час на далекі переїзди до тилових рембаз, про це пише сайт партії "ЄС".

"Думати, куди доставити підбиту техніку — на завод, в ремонтний ангар чи взагалі за кордон — задача не з легких. НАТО створює майстерні за кордоном, куди Україна тягає підбиту техніку на ремонт. Але є речі, які можна зробити тут і зараз. Дати можливість нашим танкам чи вантажівкам продовжувати працювати. І якраз цю проблему вирішує пересувна авторемонтна майстерня", – пояснює Петро Порошенко. Він також зауважив, що під час виготовлення майстерень враховані рекомендації військових.

Підрозділи президентської бригади ведуть наступальні дії в районі Бахмута, Авдіївки, Купʼянська.

Фото: https://eurosolidarity.org/