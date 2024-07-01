Росія не наважується на відкриту війну з НАТО, тому веде гібридну, а російські війська нарощують інтенсивність смертоносних ударів по українських містах. Акценти світових ЗМІ 1 липня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 27 червня.

Росія не наважується на відкриту війну з НАТО, тому веде гібридну

Росія хоче воювати з НАТО, але не наважується робити це на полі бою – тому замість цього вона веде гібридну війну, пише CNN.

Тут медіа нагадує випадок у Чехії: коли на початку цього місяця хтось намагався, але не зміг, спалити автобусний гараж у Празі, невдала спроба підпалу не привернула особливої уваги. До моменту, коли прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала не заявив, що "дуже ймовірно", що за цим стоїть Москва.

"Це звинувачення викликало тривогу серед співробітників служб безпеки та урядів, оскільки за останні місяці по всій Європі сталося кілька подібних інцидентів. Музей окупації в Ризі став мішенню підпалу в лютому. У березні згорів склад у Лондоні, а в травні спалахнув торговий центр у Варшаві. У квітні поліція Німеччини заарештувала кількох осіб, підозрюваних у плануванні вибухів і підпалів, а французька влада розпочала антитерористичне розслідування після затримання підозрюваного у виготовленні бомб, який отримав поранення в результаті невдалого вибуху на початку цього місяця", – пригадують низку непевних випадків у CNN.

Поряд із тим низка європейських країнах зазнала численних хакерських атак, фіксувалися випадки шпигунства. Відбулося також кілька підозрілих нападів на окремих осіб: в Іспанії знайшли застреленим російського перебіжчика, а в Литві жорстоко побили молотком опозиційного діяча, який перебував у вигнанні. Проте, за словами місцевих влад, ці окремі, на перший погляд, випадки мають дещо спільне – всі вони пов'язані з Росією. І хоча поодинці вони можуть виглядати незначними, разом ці інциденти становлять те, що експерти з безпеки називають гібридною війною Росії проти Заходу.

"Нам загрожує те, що не є повноцінним військовим нападом, а саме ці гібридні загрози. Все, починаючи від втручання в наші політичні процеси, (підриву) довіри до наших політичних інститутів, дезінформації, кібератак, і закінчуючи диверсіями проти критичної інфраструктури", – сказав про ситуацію генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Старший викладач оборонних досліджень у Королівському коледжі Лондона Род Торнтон відзначає, що спостерігається певна закономірність в атаках, пов'язаних з Росією, та нарощування їх кількості.

Москва не взяла на себе відповідальність за жодну з атак і не відповіла на запит CNN про коментарі, але президент Росії Володимир Путін чітко дав зрозуміти, що розглядає війну в Україні як частину ширшого конфлікту з НАТО і що його режим вважає уряд у Києві лише маріонеткою Заходу. І з кожним збільшенням західної допомоги Україні – чи то через нові поставки зброї, чи то через запровадження нових санкцій проти Росії – Кремль посилює своє брязкання зброєю.

На думку Торнтона, Росія вдається до кампанії саботажу як альтернативи повномасштабній війні з НАТО, яка була б катастрофічною для неї.

"Це вже давно стало частиною російської військової доктрини – намагатися уникати спроб зіткнення з НАТО на полі бою, тому що вони знають, що програють силам НАТО, – каже він. Те, що вони роблять, – це дії, які є за межею збройного конфлікту, тому вони не підбурюють НАТО до відповіді за статтею 5".

Навмисно утримуючи атаки нижче порогу збройного конфлікту, Росія сподівається посіяти більше розбіжностей всередині НАТО, тому що немає чіткого плану, як діяти: "НАТО працює тільки тоді, коли всі країни-члени НАТО діють в унісон. Це погано, якщо США, Великобританія, можливо, Франція кажуть: "Давайте зробимо це проти Росії", а інші країни кажуть: "Ну, знаєте, ми не хочемо цього робити, нам потрібно почекати"".

Тим часом дослідниця Росії з американського Інституту вивчення війни Ніколь Волков, вважає, що головна мета Росії зараз – перервати потоки західної військової допомоги Україні. Також, за її словами, в довгостроковій перспективі Росія може готуватися до більш безпосередньої конфронтації.

"Росія проводить ці гібридні операції проти НАТО, Заходу, ЄС паралельно зі спробами поліпшити свої звичайні військові спроможності для потенційного майбутнього конфлікту з НАТО", – говорить вона в інтерв'ю CNN.

Спостерігачі за Росією кажуть, що Москва роками посилювала свої підрозділи для ведення гібридної війни. Найочевиднішою ознакою цього, за їхніми словами, стало підвищення у 2020 році сумнозвісного командира шпигунів Андрія Авер'янова до вищих чинів ГРУ.

"Раніше він очолював частину 29155, яка відома своєю участю у нападі в Солсбері, вони намагалися організувати державний переворот у Чорногорії, у них були операції з дестабілізації Молдови та Македонії, – пояснює асоційований науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних збройних сил, британського аналітичного центру з питань оборони та безпеки, і колишній співробітник української оборони та зовнішньої розвідки Олександр Данилюк. – Його підвищення і створення нового підрозділу спеціальної діяльності, який має нові повноваження для вербування власних агентів ... це дуже сильний показник того, що Росія намагається розширити свої можливості".

Чеська поліція заявила, що підозрюваним у підпалі автовокзалу був 26-річний іноземець, який прибув до Чехії лише п'ять днів тому. Прем'єр-міністр Фіала стверджував, що чоловікові заплатили за його дії. Дилетантський характер празького нападу – зловмисник не встиг завдати значної шкоди і був спійманий – вписується в загальну картину, переконані експерти.

Окрім того, Данилюк зазначив, що російський апарат безпеки не цурається залучати злочинців для виконання своєї брудної роботи, використовуючи свої зв'язки з міжнародною організованою злочинністю.

"Що насправді є надзвичайно небезпечним і тривожним, так це те, що вони використовують ці мережі, а також багато потенційно насильницьких організацій, радикальних угруповань, ультраправих угруповань, ультралівих угруповань", – підкреслює він.

Тим часом більшість викритих до цього часу атак були відносно незначними, що свідчить про те, що мета Росії полягає не стільки в тому, щоб завдати якомога більшої шкоди, скільки в тому, щоб залякати місцеве населення. За словами дослідників, багато атак супроводжуються дезінформаційною кампанією, спрямованою на те, щоб зняти провину з Росії.

Чеська група активістів-волонтерів "Чеські Ельфи", яка відстежує, аналізує і бореться з дезінформаційними кампаніями, заявила, що дезінформаційні кампанії, які вона відстежувала, намагалися баналізувати напади і дискредитувати чеський уряд. Один наратив намагався представити звинувачення Фіали в тому, що за підпалом стоїть Росія, як спробу відволікти увагу від поганого результату уряду на виборах до Європейського парламенту. Інші висміювали факти, стверджуючи, що атака торкнулася "лише" кількох автобусів.

CNN також зауважує, що дезінформаційні кампанії, схоже, йдуть пліч-о-пліч з кібератаками. За останні місяці багато країн Європи зазнали серйозних хакерських атак. Влада Фінляндії та Естонії заявила, що сигнал GPS регулярно глушиться, що призводить до збоїв в авіарейсах.

Дослідниця з питань безпеки, яка спеціалізується на перетині організованої злочинності та розвідувальних операцій в Росії, Ольга Лаутман наголошує: думка про те, що російська агресія закінчиться з остаточним відходом Путіна, є "найбільшою помилкою Заходу". За її прогнозами, наступні лідери будуть продовжувати бачити в Заході ворога, поки країна не відмовиться від ідеї російського імперіалізму – а це буде нелегко зробити.

"І Європа, і вся міжнародна спільнота, яка прагне глобальної стабільності, повинні зрозуміти, що Росія перебуває в стані війни з нами, і що вона буде продовжувати ескалацію, якщо ми не почнемо діяти", – підсумувала вона.

Фото: Телеграм Володимира Зеленського

Російські війська нарощують інтенсивність смертоносних ударів по українських містах

В результаті обстрілу Вільнянська загинуло семеро людей, зокрема троє дітей, а за даними місцевої влади, через атаки по всій Україні за останні кілька днів загинули десятки людей, повідомляє The New York Times.

Головний лікар Запорізької обласної дитячої лікарні Юрій Борзенко у телефонному інтерв'ю повідомив виданню, що, окрім загиблих, десятки інших людей, серед яких вагітна жінка і п'ять 14-річних дівчат, лікуються від поранень, отриманих під час атаки на Вільнянськ.

За словами лікаря, дівчатка гуляли разом під післяобіднім сонцем, коли вибухи від снарядів прогриміли в центрі міста, охопивши вогнем магазини, автомобілі та житлові будинки. Осколки застрягли в черепі однієї з дівчаток, яка, за його словами, залишилася в комі, "все ще перебуваючи між життям і смертю".

"Її батьки у дуже поганому стані, я щойно їх бачив", – додав він.

І тут NYT наголошує, що у момент, коли атаки посилюються, президент України Володимир Зеленський повторив своє прохання послабити обмеження на використання американських ракет великої дальності, відомих як ATACMS, щоб Україна могла націлювати військові літаки на російські військово-повітряні бази до того, як вони піднімуться в небо для бомбардувань.

Обстріл у Вільнянську був одним із серії нападів по всій Україні, в результаті яких з вечора п'ятниці загинуло щонайменше 24 цивільні особи, за словами місцевих чиновників і працівників служби з надзвичайних ситуацій, які говорять також, що десятки людей були поранені.

Також у суботу дев'ять людей, що живуть у прифронтових селах Донецької області на сході України, були вбиті в результаті російських обстрілів, повідомили місцеві чиновники. Ще щонайменше шестеро людей загинули в результаті обстрілів у неділю вранці, додали чиновники.

Три потужні керовані бомби, скинуті з російських військових літаків, вибухнули в суботу в місті Дергачі Харківської області на північному сході, вразивши п'ять багатоповерхових житлових будинків. У неділю росіяни завдали удару по Харкову ще однією керованою бомбою, влучивши у відділення поштової служби "Нова пошта", повідомили екстрені служби. Щонайменше одна людина, водій пошти, загинула і щонайменше дев'ять отримали поранення після вибуху бомби в житловому кварталі.

За словами Зеленського, близько 800 таких потужних бомб, начинених сотнями фунтів вибухівки, були скинуті російськими військовими літаками за минулий тиждень.Тим часом у неділю ввечері над Києвом, була збита ракета, уламки якої впали на житловий комплекс.

Видання підкреслює: усі атаки, про які повідомляли місцеві чиновники, з якими можна було зв'язатися телефоном, зокрема Національна поліція, аварійні служби та місцеві лікарні, а наслідки багатьох з них були зняті на відео українськими ЗМІ, відбулися протягом 48 годин і становлять лише частковий знімок щоденного насильства.

"У той час, як російські війська активізували наступальні дії на фронті, вони також продовжують здійснювати атаки по всій території України, використовуючи прогалини в протиповітряній обороні, з метою виснаження ресурсів країни, руйнування економіки та підриву суспільного духу", – пише NYT.

Зростання кількості загиблих співпало з продовженням обстрілів української енергосистеми, що ускладнює життя мільйонам жителів країни, які і так щодня страждають від багатогодинних планових відключень електроенергії.

Росія регулярно атакує теплові електростанції по всій Україні, що призвело до втрати 90% їхніх генеруючих потужностей, зазначає видання посилаючись на голову ДТЕК заявив Ільдара Салєєва.

Навіть за найкращого сценарію, без подальших серйозних пошкоджень енергосистеми, енергетики кажуть, що українцям слід готуватися до зими з масовими відключеннями електроенергії.