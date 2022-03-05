Порошенко про посилення санкцій: Золотовалютні резерви Росії мають бути арештовані, щоб згодом відшкодувати масштабні збитки Україні

"Це – десятки переговорів щоденно. Ми наголошуємо, що у зв’язку з тим, що Путін намагається наростити тиск на Україну, санкції мають посилюватись. Система SWIFT має бути не для семи, а для всіх російських банків", – вважає п’ятий президент.

"Кредитні картки Mastercard, Visa, American мають бути відключені не в оточення Путіна, а у всіх російських громадян, які підтримали вторгнення Путіна в Україну і фактично розділили з ним відповідальність за вбивство українців", – зазнає Порошенко.

"Ми наголошуємо, що золотовалютні резерви Росії мають бути всі заарештовані. Навіть ті, хто буде купувати золото з російських резервів, які зберігаються у Москві, теж мають бути під відповідальністю. Щоб усі чітко розуміли, що це не просто помста, не просто тиск. А це де-факто накладання арешту на російське майно для того, щоб тоді, коли Росію міжнародний суд зобов‘яже виплачувати контрибуції, виплачувати відшкодування шкоди, яка була завдана, кошти РФ були заарештовані і надійшли в Україну для компенсації цих втрат", – резюмує Порошенко.