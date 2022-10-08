Порошенко відправив з Британії чергову партію вантажівок Leyland DAF для ЗСУ: понад 200 машин, треба якнайшвидше доставити їх в Україну

Для того, щоб пришвидшити перевезення вантажівок, Петро Порошенко подарував своїй дружині Марині автомобільний лафет, який доставляє машини з Європи в Україну.

"Зараз у нас найважливіше завдання – яким чином дві сотні автомобілів доставити в Україну. Я дуже вдячний волонтерам, які зворотні рейси з Великої Британії завантажують нам тільки по ціні пального і видатків водія. І чим більше ми знайдемо таких волонтерів, які допоможуть нам прискорити постачання цих автомобілів в Україну, тим краще", - пояснює Петро Порошенко.

"Я дуже рада сьогодні бути тут, щоб побачити своїми очима саме ці вантажівки, які перевозить мій лафет. Він десь кожні 3-4 доби робить повний оберт і привозить до ЗСУ наступні дві вантажівки, тому що саме дві поміщається одночасно на лафеті", - говорить Марина Порошенко.

І додає: "Я дуже щаслива. Аж перехоплює подих від того, що я бачу ці машини, які будуть допомагати нашим хлопцям бити рашистів і звільняти нашу рідну Україну".

"Загалом це буде більше 200 автомобілів. Після відповідних інспекцій, відбраковок, будуть відвантажуватися, відправлятись в Україну. Тут працює десяток людей, наших волонтерів, які безкоштовно, за рахунок свого часу роблять вкрай важливу роботу. Ми робимо все, щоб на фронт надходила надійна техніка. Для того, щоб ми поставили у Збройні сили якомога більше артилерійських тягачів, вантажівок для перевезення боєприпасів і все те, що забезпечує контрнаступ ЗСУ. Ми про це говоримо весь час. І на сьогоднішній день контрнаступ, в тому числі і за участю озброєння, техніки, які ми поставляємо, став реальністю. Чому ми дуже радіємо", - наголошує Порошенко.

Leyland DAF 45.150 - це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.

Як відомо, Фонд Порошенка з волонтерами ГО "Справа Громад" також отримали ліцензії Державного департаменту США на купівлю двох найпотужніших танкових тягачів Oshkosh. "Я вірю в те, що НАТО поставить нам танки. Я вірю в те, що вони будуть як американські, так і німецькі. І ми робимо все для того, щоб підготуватися", - наголошує п’ятий президент.

За півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва.