Порошенко з Брюсселя: танки будуть, і не лише "леопарди"

Про це передає пресслужба "Європейської Солідарності".

"Мета була одна, дуже важлива – допомогти Україні. Позиція перша – більше зброї українській армії. Тема "леопардів" – ми вважаємо, що ця тема вирішена", – зазначив Порошенко.

"Постачання танків ніколи нікому не здавалося неймовірним. Яку роль зараз виконує Україна і ЗСУ? Вони виконують роль 5-ї статті Північноатлантичної угоди. Не 5 стаття, а Збройні Сили України захищають країни-члени НАТО. І це інтерес не тільки України, але й країн-членів НАТО забезпечити збільшення ефективності дій ЗСУ", – пояснює Петро Порошенко.

"Зараз вже переданий офіційний запит Польщі на постачання нам 14 "леопардів". Ми очікуємо, що вже ліченими годинами, навіть не днями, вимірюється рішення про надання дозволу Польщі. Ми не виключаємо, що Польща взагалі протягом певного часу прийме рішення закупити інші танки включно з корейськими і передати нам більшу кількість танків "Леопард", які знаходяться на озброєнні Польщі", – повідомив Порошенко.

"Ми чекаємо відповідного рішення і знаємо, що воно буде днями, від Німеччини. Це безумовно створює потужний броньовий кулак для забезпечення наступу на певних ділянках фронту", – наголошує Петро Порошенко.

"Але наступ є неефективний без засобів повітряного захисту. Наступ неефективний без того, щоб ми не зупинили панування Росії в повітрі. І тому я ставив питання зараз про ракети, винищувачі. Впевнений, що це також буде. А танки – я стверджую – "леопарди" найближчим часом будуть в Україні, і не лише з Польщі, і не лише "леопарди", – зазначив Порошенко.

"Ми говоримо про початок наступного Рамштайну з F-16, з літаків-винищувачів, з штурмових гелікоптерів, зі збільшення радіусу дії "хаймарсів", з ракет підвищеного радіусу дії до 700 км, включно з ATACMS. Для того, щоб дістати центри управління, центри логістики, склади боєприпасів і допомагати ефективним діям Збройних Сил України", – пояснює Порошенко.

"Разом з тим ми маємо забезпечити засобами наступу і оборони Збройні Сили, включно з гранатометами, системами радіоелектронної боротьби, стратегічними безпілотниками. Ми мали дуже предметну, дуже конкретну розмову, і я думаю що вона найближчим часом принесе свої результати", – резюмує Порошенко.

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